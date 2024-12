Emilia-Romagna, ecco la ‘Proof of Concept’ della Gemella Digitale

Meno di 10 minuti per generare lo scenario di impatto sulla qualità dell’aria a seconda dei veicoli circolanti a livello regionale e in ciascun comune. È questo, dopo mesi di intenso lavoro, un primo risultato del Proof of Concept (POC) di VERA, la Gemella Digitale regionale.

La POC, in ulteriore perfezionamento, misura gli impatti sulla qualità dell’aria della regione Emilia-Romagna con riferimento alle politiche regionali relative al traffico e alla viabilità.

Lo strumento, a disposizione in questa prima fase della governance regionale e degli esperti di dominio, consente la generazione di scenari avendo come input tre modalità distinte:

1. modifica dei dati di traffico sul grafo stradale regionale, in cui è possibile agire direttamente sul traffico lineare, modificando i flussi di veicoli sulla rete stradale regionale;

2. definizione di una politica a livello comunale, tramite cui è possibile modificare il parco veicoli in circolazione per uno o più comuni;

3. applicazione di riduzioni emissive, attraverso cui è possibile simulare la riduzione delle emissioni da traffico per uno o più comuni.

La generazione degli scenari restituisce le concentrazioni e le emissioni in termini assoluti e relativi delle variabili di qualità dell’aria (quali ad esempio NO2, PM10 e PM2.5).

Il calcolo delle emissioni è effettuato secondo la metodologia INEMAR, mentre quello delle concentrazioni utilizza la metodologia di calcolo derivante dal progetto SHERPA del JRC e le funzioni sorgente/recettore sono state addestrate da ARPAE per la definizione degli scenari del PAIR 2030.

