È giunto a conclusione il Piano Scuole, previsto dall’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga e relativo al piano di espansione scolastica firmato da MIMIT (ex MISE), Infratel, Regione Emilia-Romagna e Lepida, per quanto riguarda le scuole di tipologia A, B e D.

Dopo l’aggiornamento del Piano avvenuto il 04.02.2025, MIMIT ha comunicato il 14.07.2025 le nuove scadenze, fissando il termine per la realizzazione al 31.10.2025 per le A, B e D (e al 31.12.2025 per la relativa rendicontazione), e al 31.03.2026 per le C (30.06.2026 per la rendicontazione).

Questo il risultato finale: 390 scuole collegate su 401 di tipo A (di cui 25 in tecnologia FWA su frequenza licenziata 32GHz); 419 su 516 di tipo B ovvero connesse da Operatori privati (63 appartenenti al Piano nazionale “Italia 1 Giga” sono state stralciate) e, infine, 459 su 479 di tipo D.

Per le scuole in capo direttamente a Lepida, ovvero A e D, si registra un’incidenza finale del 96,48% sul Piano previsto considerando che le rimanenti non sono state realizzate tipicamente per autorizzazioni a vario titolo non pervenute entro i tempi previsti.

Prosegue anche il collegamento delle scuole di tipologia C, ovvero quelle in capo al concessionario BUL, delle quali risultano attualmente collegate 166 sulle 437 previste a Piano.

