È già entrata nel vivo l’attività del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga relativo al Piano scuole.

Presieduto da Regione Emilia Romagna e composto da rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico, di Infratel e di Lepida, il Comitato si è riunito sia a giugno che a luglio esercitando le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione dell’Accordo, e verificandone e monitorandone gli stati di avanzamento.



Al 31 luglio 2021 sono oltre 950 le scuole in lavorazione da parte di Lepida nelle sue diverse fasi; dalla progettazione definitiva, alla realizzazione, alla loro completa attivazione. A queste si aggiungono le circa 250 presenti nei Comuni delle aree C e D del Piano BUL su cui Open Fiber ha dichiarato la vendibilità entro il 2021 e le circa 600 su cui Infratel ha dichiarato la presenza entro il 2022 di un operatore di mercato.

Grazie anche allo sviluppo del Piano e al progetto SchoolNet che dal 2021 ha realizzato il collegamento di 1.200 scuole in tutta la Regione, sono più di 1.500 le scuole connesse alla Rete Lepida.

Ora l’attenzione si sta concentrando in particolare sulla definizione di un dettagliato cronoprogramma relativo alle scuole rilegate o in via di rilegamento da parte di Open Fiber e contestualmente nell’azione necessaria per collegare le scuole dei Comuni nei quali il concessionario ha dichiarato copertura di tipo FWA (Fixed Wireless Access) e non FTTH (Fibra ottica) dovendo assicurare la connettività a 1Gbps. Per favorire con la massima celerità l‘attivazione delle scuole in cui è già presente o è prossima la presenza della fibra di Open Fiber, sta accelerando l’interconnessione dei PCN (punti di consegna neutri) del concessionario all’infrastruttura di Rete Lepida.

Dopo l’interconnessione del primo a Riva del Po, si sta rapidamente procedendo all’interconnessione di altri 17 nelle aree BUL C e D nonché in modo mirato in presenza di un elevato numero di scuole già rilegate in alcuni che servono capoluoghi di provincia e città medie della Regione.

Il Comitato, infine, ha chiesto a tutti gli attori in gioco – Lepida, Open Fiber, gli altri operatori privati – un impegno straordinario per il collegamento delle scuole in prossimità dell’avvio nel mese di settembre del nuovo anno scolastico. E proprio l’illustrazione delle attività in corso e lo sviluppo di una forte collaborazione con le scuole è stata l’oggetto di un incontro a distanza promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la Regione e Lepida con i 234 Dirigenti scolastici delle scuole il cui collegamento è previsto entro il 2021 e che ha avviato una fase di approfondimento tecnico tra Lepida e il Servizio TSI Marconi dell’Ufficio Scolastico Regionale con l’organizzazione di specifici webinar per i referenti tecnici delle scuole.

Tutti gli aggiornamenti sullo sviluppo del Piano sono disponibili ai seguenti link

scuole.chaos.cc

https://digitale.regione.emilia-romagna.it/emilia-romagna-in-connessione/territori-connessi-lo-stato-dellarte/piano-scuole