Emilia-Romagna, al via i nuovi servizi dell’Azienda USL Ferrara

Da gennaio 2025 ha preso il via il nuovo progetto di gestione diretta delle Segreterie di laboratorio dell’Azienda USL di Ferrara. Questo cambiamento non solo introduce elementi innovativi rispetto ai servizi tradizionalmente gestiti da Lepida, ma porta anche una nuova modalità organizzativa e gestionale per le attività di front office nell’area ferrarese.

L’obiettivo è una progressiva omogeneizzazione con il modello già adottato da altre realtà, in particolare dall’Azienda USL di Bologna. Nella prima fase, il servizio è stato attivato nelle sedi di Ferrara, Bondeno, Cento e Copparo.

Le attività si concentrano principalmente nelle ore del mattino e riguardano la gestione e l’organizzazione dei servizi di laboratorio. Le Segreterie svolgono funzioni polivalenti, combinando front office e back office, con un’attenzione particolare all’accettazione del pubblico.

Per garantire un servizio efficiente, sono state assunte risorse dedicate, successivamente formate in base alle normative specifiche e assegnate alle diverse sedi operative.

Nei primi mesi dell’anno sono in corso le attività propedeutiche per completare il progetto entro il primo semestre del 2025: a seguito della richiesta dell’Azienda Ospedaliera, è prevista, infatti, anche l’attivazione degli sportelli dedicati alla Segreteria di laboratorio per i reparti di Anatomia Patologica e Patologia Clinica presso l’Ospedale di Cona.

