Emergenza migranti a Ceuta, almeno 18 morti mentre attraversano a nuoto il confine

(Adnkronos) –

Sono 18 i corpi rinvenuti di migranti morti nell’attraversamento del confine tra il Marocco e l’exclave spagnola di Ceuta dopo che migliaia di persone giovedì 30 luglio, intorno a mezzogiorno, hanno varcato il confine. El Mundo ha parlato di oltre 20mila migranti . Molti hanno raggiunto il territorio spagnolo a nuoto.

La Guardia civil e i servizi di emergenza, sopraffatti, sono riusciti a prestare soccorso solamente ai feriti. Nel tardo pomeriggio di ieri, il governo aveva mobilitato le unità dell’esercito dislocate a Ceuta per supportare la polizia. Oggi è previsto l’arrivo del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nella città autonoma.

Intanto l’Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. “Mi sono confrontata con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all’esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna”, ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

La crisi, ha scritto El Pais, ricorda quella del 2021, quando circa 5.000 persone attraversarono il confine in meno di 24 ore. “Siamo sopraffatti, siamo sull’orlo del collasso”, l’allarme degli agenti della polizia Nazionale e della Guardia Civil di stanza a Ceuta, come riportano i media.

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