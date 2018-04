Who is Who

Da subito intraprende una carriera nel mondo del business. Inizia il suo percorso come membro di consigli di amministrazione di società pubbliche e private nel settore dei trasporti e innovazione. Ha più recentemente ricoperto funzioni di crescente responsabilità nella multi-utility della Regione Lazio per poi tornare alla carriera manageriale in AC SpA , una società attiva nel settore dell’innovazione 4.0.