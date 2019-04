Amministratore delegato,

Ericsson in Italia

Emanuele Iannetti è il nuovo Amministratore delegato di Ericsson in Italia e Responsabile dell’area Sud Est Mediterraneo, incarico che prenderà con effetto dal 15 maggio 2019.

Iannetti attualmente ricopre il ruolo di Head of Solution Area BSS (Business Support System) di Ericsson a livello globale.

In precedenza, è stato a capo dell’area IT Managed Services di Ericsson.

Nato a Roma nel 1967, Iannetti ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Iannetti inizia la sua carriera nel 1989 in Telecom Italia e contribuisce successivamente alla fase di start-up di H3G. Prima di entrare in Ericsson nel 2013 come responsabile IT per l’area del mediterraneo, Iannetti ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali tra cui Chief Procurement Officer di Nokia Siemens Networks, Amministratore delegato di Siemens IT Solutions and Services e Amministratore delegato di Atos Italia.