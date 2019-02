Email marketing & ecommerce, nuova video Academy di MailUp

Online in cinque lezioni il nuovo video corso gratuito su “Introduzione all’Email Marketing per l’E-commerce” con Giovanni Cappellotto.

Chi lavora nel settore dell’eCommerce e con quali strumenti? Quali le strategie più giuste? Come si costruisce un’efficace campagna di email marketing? A queste e molte altre domande risponderà la nuova Video Academy di MailUp.

Il nuovo video corso, dal titolo “Introduzione all’Email Marketing per l’Ecommerce”, sarà curato da Giovanni Cappellotto, consulente, formatore ed esperto di e-commerce, e sarà finalizzato ad imparare a strutturare dall’inizio un’efficace campagna email per l’ecommerce.

“Chi lavora nel mondo eCommerce lo sa bene – si legge sul sito di MailUp – il canale email è il pilastro su cui poggia l’acquisizione del traffico allo store – e molto spesso parliamo del traffico di qualità migliore. Quello affezionato, coltivato nel tempo, ad alta probabilità di acquisti ripetuti”.

Il video corso è strutturato in 5 lezioni e si inserisce nel percorso di apprendimento dedicato all’E-commerce presente sulla MailUp Academy.

Le lezioni sono tutte consultabili gratuitamente, previa registrazione nella nuova area dedicata alla video formazione MailUp, e si dividono nei seguenti capitoli:

“Tre chiavi per il successo”; “Segmentare la lista con la matrice RFM”; “La relazione con il cliente come approccio iterativo”; “L’organizzazione di una strategia di acquisizione diretta e indiretta”; “Come creare contenuti cliccabili”.

Il corso, si legge in una scheda elaborata da MailUp, è stato pensato per diverse figure: per chi sta aprendo uno store online e vuole iniziare subito a trarre il massimo vantaggio dal canale email; per chi già lavora nel mondo e-commerce, e desidera aumentare i risultati delle campagne email; per chi lavora per retailer fisici che desiderano aumentare i ricavi grazie alla vendita online.