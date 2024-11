Elon Musk sponsor di Trump, cosa si aspetta in cambio dall’amico presidente?

L’uomo più ricco del mondo ha messo a disposizione i suoi soldi e il suo tempo per la campagna elettorale del presidente eletto e ora, c’è da aspettarselo, presenterà il conto, a partire da un quadro regolatorio più amico.

Lo scrive oggi il New York Times, sottolineando che anche prima della sua rielezione Elon Musk si era presentato a Donald Trump con una richiesta ben chiara. Voleva che Trump, una volta rieletto, assumesse alcuni dipendenti della società missilistica di Musk, SpaceX, come alti funzionari governativi, anche presso il Dipartimento della Difesa, secondo due persone informate sulle chiamate.

Le tesi del New York Times

Tale richiesta, se esaudita, insedierebbe i dipendenti di SpaceX in un’agenzia che è uno dei suoi maggiori clienti. Ed è un segno dei benefici che Musk potrebbe raccogliere dopo aver investito più di 100 milioni di dollari nella campagna elettorale di Trump, spingendo un flusso quasi costante di materiale pro-Trump sulla sua piattaforma di social media, X, e facendo apparizioni pubbliche per conto del candidato in tutto lo stato duramente conteso della Pennsylvania. La sensibilizzazione sui dipendenti di SpaceX, che non è stata segnalata, mostra fino a che punto il signor Musk potrebbe voler riempire una potenziale amministrazione Trump con i suoi più stretti collaboratori, anche se i suoi miliardi di dollari in contratti governativi pongono un conflitto con qualsiasi ruolo governativo.

Musk e i dirigenti di SpaceX e Tesla, la sua azienda di veicoli elettrici, non hanno risposto mercoledì alle richieste di commento da parte del New York Times che ha diffuso queste voci. No comment anche di un portavoce di Trump.

Aziende di Musk coinvolte con le agenzie federali

Eppure, è un dato di fatto che le aziende di Musk sono profondamente coinvolte con le agenzie federali. Guadagnano miliardi da contratti per lanciare razzi, costruire satelliti e fornire servizi di comunicazione basati sullo spazio.

Tesla guadagna centinaia di milioni in più dai crediti di scambio delle emissioni creati dalla legge federale. E le aziende di Musk stanno affrontando almeno 20 recenti indagini, tra cui una che prende di mira una tecnologia di auto a guida autonoma che Tesla considera fondamentale per il suo futuro.

Ora, Musk avrà a disposizione l’orecchio del presidente, che supervisiona tutte quelle agenzie. Musk potrebbe persino ottenere il potere di supervisionarle lui stesso, se Trump manterrà la promessa di nominarlo a capo di una commissione per l’efficienza governativa. Trump ha detto a Musk che vuole che porti lo stesso bisturi al governo federale che ha portato a Twitter dopo aver acquistato la società e averla rinominata X. Musk ha parlato di tagliare almeno 2 trilioni di dollari dal bilancio federale. L’effetto potrebbe essere quello di rimuovere o indebolire uno dei più grandi controlli al potere di Musk: il governo federale.

Secondo gli esperti, d’ora in poi Tesla e SpaceX possono aspettarsi meno controlli dal Dipartimento di Giustizia.

Trump è a favore dell’auto elettrica perché lo deve a Musk

Già mercoledì, la ricchezza del signor Musk è aumentata di 20 miliardi di dollari, poiché le azioni Tesla sono aumentate dopo le elezioni, portando il suo patrimonio netto totale a 285 miliardi di dollari, secondo una stima di Forbes.

Tesla

Tesla beneficia di un credito d’imposta di 7.500 dollari per gli acquisti di veicoli elettrici, che aiuta ad abbassare il costo di acquisto di una delle sue auto. L’anno scorso Tesla ha anche guadagnato 1,79 miliardi di dollari dai crediti di carbonio, secondo il suo più recente rapporto annuale. Vende i crediti ad altri produttori di automobili le cui flotte non rispettano i limiti di emissione imposti dal governo federale, nonché all’Unione Europea, alla California e alla Cina. Le modifiche al credito d’imposta concesso agli acquirenti di auto nuove e agli standard federali sulle emissioni delle auto nuove potrebbero avere un impatto sui benefici che riceve Tesla, sebbene i suoi concorrenti General Motors e Ford abbiano bisogno del credito ancora più di Tesla, hanno affermato economisti e avvocati normativi.

Il signor Musk ha avuto un rapporto molto più controverso con il presidente Biden, che ha snobbato lui e la sua azienda automobilistica nel 2021 quando ha invitato tutti i grandi produttori di automobili a un summit sui veicoli elettrici e non ha incluso Tesla, una delle più grandi all’epoca. Da allora, il signor Musk si è ripetutamente lamentato dell’affronto.

SpaceX

I legami più grandi con il governo federale tra le operazioni del signor Musk sono con SpaceX, che solo l’anno scorso ha ottenuto 3 miliardi di dollari in nuovi impegni del governo federale e un totale di circa 11 miliardi di dollari in contratti nell’arco di cinque anni.

Ma il signor Musk sta cercando di più. I suoi alleati al Congresso e alla Federal Communications Commission hanno già contestato una decisione della commissione di revocare un piano per offrire a SpaceX un sussidio di 856 milioni di dollari per fornire un servizio Internet a banda larga nelle zone rurali degli Stati Uniti. Lo sforzo è stato guidato in parte da Brendan Carr, un commissario repubblicano presso la F.C.C. Ha sostenuto il signor Musk e SpaceX sul suo feed dei social media negli ultimi mesi, intervenendo persino nella battaglia del signor Musk con il governo del Brasile su X, anche se la società di social media non rientra nella competenza del signor Carr. (Starlink, che è stata coinvolta nella disputa, lo è.) Il signor Carr non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento. I repubblicani della Camera hanno recentemente avviato un’indagine sulla posizione della FCC sulla richiesta di Internet rurale, suggerendo che la decisione dell’agenzia potrebbe essere riconsiderata se i repubblicani prendessero il controllo della commissione, come è probabile una volta che il signor Trump avrà prestato giuramento.

Missioni lunari poco entusiasmanti

SpaceX ha anche enormi contratti con il Dipartimento della Difesa, così tanti che i funzionari del Pentagono sono diventati preoccupati di dipendere eccessivamente dalla società del signor Musk per i lanci di razzi.

“Avere un buon amico alla Casa Bianca potrebbe essere un’ottima cosa per Tesla e SpaceX”, ha affermato Scott Amey, consigliere generale del Project on Government Oversight, un gruppo che monitora gli appalti federali, in particolare al Pentagono. “Devi preoccuparti delle decisioni che non sono le migliori per i contribuenti quando hai questo tipo di relazioni intime”.

Alla NASA, che ha anche grandi contratti con SpaceX, il signor Musk potrebbe premere affinché l’agenzia adotti la sua ossessione di lunga data per i viaggi su Marte, al posto delle sue attuali ambizioni di tornare sulla luna. Il signor Trump ha già espresso il suo sostegno a tale mossa.

Attualmente, la NASA prevede di spendere un totale di 93 miliardi di dollari tra il 2012 e il 2025 per questa missione sulla luna, chiamata Artemis. Ci sono già state richieste di rivalutare questo impegno, che include un contratto con SpaceX fino a 4,4 miliardi di dollari per due atterraggi sulla luna.

Leggi anche: Donald Trump, ecco cosa pensa sulle 9 aree chiave del settore tecnologico

Elon Musk, è lui il vero vincitore e il suo impero imprenditoriale

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz