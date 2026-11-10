Dopo aver sostenuto i repubblicani alle elezioni di metà mandato, perdendo, il miliardario ci riprova con un mega progetto a Starbase, la città texana legata a SpaceX. La neo governatrice dem Gina Hinojosa ha promesso una moratoria sui nuovi data center e ora dovrà scegliere se dare priorità alle comunità o agli investimenti.

Musk sfida la neoeletta governatrice democratica del Texas Gina Hinojosa: 24 miliardi per un supercomputer alimentato a gas

Elon Musk non molla in Texas e riapre il fronte data center. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, SpaceXAI (SpaceXSI) vorrebbe costruire a Starbase, la città texana dove ha il suo centro operativo, un impianto a gas naturale e un sito di supercalcolo. L’investimento iniziale stimato è di 24 miliardi di dollari. Il progetto arriva mentre la neoeletta governatrice democratica Gina Hinojosa promette di fermare le nuove autorizzazioni per i data center finché lo Stato non avrà regole capaci di tutelare cittadini e territori.

La decisione, però, non spetta soltanto alla governatrice: il 9 dicembre la commissione municipale di Starbase dovrà esaminare un accordo di agevolazione fiscale e uno sviluppo economico collegato all’iniziativa. La proposta riguarda un’area di circa 444 acri, inserita nella zona urbana e in una zona di sviluppo economico della contea di Cameron. L’avviso pubblico precisa che il progetto potrebbe essere realizzato in più fasi e ampliato in futuro.

È una scelta locale con una posta in gioco molto più ampia. In Texas, infatti, il confronto sui data center non riguarda soltanto l’arrivo di capitali e posti di lavoro. Riguarda chi paga l’energia necessaria a far funzionare queste infrastrutture, quanta acqua consumano, quali conseguenze ambientali producono e quanto potere hanno le comunità di decidere cosa costruire vicino alle proprie case.

Dopo lo schiaffo elettorale, Musk continua a mettere sulla bilancia sempre più soldi pur di fare quello che vuole

Musk conosce bene il peso politico di queste domande. Ha sostenuto il governatore uscente Greg Abbott e speso circa 200 milioni di dollari per promuovere il repubblicano Ken Paxton nella corsa al Senato e per mantenere un ambiente politico favorevole alle sue aziende e ai data center.

In particolare ha fatto il giro del mondo lo scontro tra Musk e il democratico James Talarico, che ha trasformato quel sostegno milionario ai repubblicani in un tema di campagna: Talarico ha infatti affermato più volte che il seggio senatoriale “non appartiene a Elon Musk” e che “il Texas non è in vendita”, usando quelle cifre come simbolo dell’influenza eccessiva dei miliardari tecnologici sulla politica.

Talarico ha poi battuto Paxton con oltre 12 punti di vantaggio, dimostrando che nonostante i muscoli finanziari sono sempre le buone idee a vincere (quando ci sono per davvero).

GINA HINOJOSA, GOVERNATRICE DEL TEXAS, E JAMES DELL TALARICO, SENATORE

Poi, come tutti sappiamo bene, i repubblicani hanno perso le elezioni texane e Hinojosa ha quindi conquistato la carica di governatrice con una promessa esplicita: una moratoria sui nuovi data center fino all’approvazione di norme a protezione dei cittadini.

La sfida è dunque profondamente politica. Il progetto di SpaceX non dimostra da solo che Musk voglia provocare la nuova amministrazione, ma rende immediatamente concreta la tensione tra la sua strategia industriale e il mandato elettorale di Hinojosa. La governatrice dovrà stabilire se mantenere l’impegno preso con gli elettori, anche davanti a un investimento da decine di miliardi, o se riconoscere alle infrastrutture digitali una priorità legata alla crescita economica e alla competizione tecnologica.

Il Texas primo banco di prova per i data center americani

Il Texas è diventato uno dei principali poli mondiali per i data center grazie all’abbondanza di energia, ai terreni relativamente economici e a politiche favorevoli alle imprese. Meta, Google e Microsoft hanno già annunciato importanti progetti nello Stato, ma la corsa si è scontrata con i limiti della rete elettrica e con la crescente opposizione di comunità rurali e residenti preoccupati per bollette, acqua e uso del territorio.

Ad agosto Abbott ha bloccato il collegamento alla rete di nuovi data center e ordinato una verifica dei progetti, dei consumi previsti e degli incentivi fiscali. Non ha però introdotto una moratoria formale, e alcune misure adottate hanno una scadenza ravvicinata. Secondo l’operatore elettrico dello Stato, prima dello stop erano in lista oltre 400 gigawatt di progetti di data center: una quantità enorme, che mostra quanto le richieste di connessione abbiano superato la capacità di pianificazione.

Il progetto di SpaceXAI aggiunge un elemento rilevante: un impianto a gas destinato ad alimentare il sito di calcolo. Produrre energia sul posto può ridurre la dipendenza dalla rete, ma non elimina le domande sull’impatto complessivo. Restano da valutare le emissioni, il consumo di risorse e gli effetti sull’area. L’eventuale agevolazione fiscale apre inoltre un’altra questione: quali benefici concreti riceveranno i residenti in cambio del sostegno pubblico?

Starbase è stata incorporata come città nel 2025 e ospita alcune centinaia di dipendenti di SpaceX e i loro familiari. Questo legame tra impresa e territorio rende il caso particolarmente delicato. Musk non è soltanto un investitore che chiede autorizzazioni: è un imprenditore con una capacità eccezionale di influenzare il dibattito pubblico, i mercati e la politica, e con società che hanno trasferito in Texas la propria sede o le proprie attività.

Gli americani non sono contro l’AI e i data center, ma chiedono regole e più democrazia

Una concentrazione di ricchezza e potere di questo livello è un’anomala rischiosa in democrazia. Non perché ogni grande investimento sia illegittimo, ma perché il rischio è che le priorità di un singolo imprenditore finiscano per pesare più delle decisioni collettive, soprattutto quando un territorio dipende dai posti di lavoro e dalle entrate promesse dalla sua azienda.

Hinojosa dovrà confrontarsi con una legislatura a maggioranza repubblicana e con un settore che considera il Texas essenziale per la propria espansione (come sostiene ad esempio la Data Center Coalition). Ma la promessa di una moratoria è stata fatta agli elettori, molti dei quali chiedono regole prima che nuovi impianti vengano approvati. La prova per la nuova governatrice sarà trasformare quella richiesta in criteri chiari: chi paga le infrastrutture, quali limiti valgono per energia e acqua, come si distribuiscono costi e benefici.

La crescita dei data center può sostenere ricerca, industria e servizi digitali, non per questo ogni progetto deve essere approvato alle condizioni proposte dai suoi promotori. A Starbase, la questione decisiva sarà se il Texas saprà governare l’investimento di Musk nell’interesse pubblico oppure se saranno le dimensioni dell’investimento a dettare, ancora una volta, le regole della politica.

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