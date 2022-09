Elisabetta II, Twitter brucia la BBC

La giornata in tre news.La famiglia reale ha preferito i social al servizio pubblico televisivo per comunicare la scomparsa della sovrana.Rincaro delle bollette, tutte le mosse del Governo per l’autunno 2022. Il rischio di nuovi aumenti sempre più concreto.Open RAN, mercato globale ancora sopra le attese per la società di analisi Dell’Oro Group che alza le stime per l’intero 2022.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.