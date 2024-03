Elezioni UE, stop deepfake generati dall’AI

In vista del voto di giugno, la Commissione Ue ha chiesto alle grandi piattaforme online come X, TikTok, Facebook e Instagram di identificare “chiaramente” i contenuti generati dall’intelligenza artificiale come deepfakes.

Tlc, il governo spagnolo cercherà di aumentare la propria partecipazione nel più grande operatore del paese, cercando di contrastare l’influenza del gruppo dell’Arabia Saudita STC.

Florida, giro di vite del Governatore Ron DeSantis: dal 1° gennaio 2025 niente social media per chi ha meno di 14 anni. Probabile una lunga battaglia legale da parte delle Big Tech, che si appelleranno al primo emendamento.

