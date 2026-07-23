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Elezioni, sondaggio Emg: è testa a testa tra coalizioni, cresce Vannacci

Elezioni, sondaggio Emg: è testa a testa tra coalizioni, cresce Vannacci

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Elezioni, sondaggio Emg: è testa a testa tra coalizioni, cresce Vannacci Adnkronos

(Adnkronos) – E’ testa a testa tra coalizione di centrodestra e centrosinista secondo il sondaggio di Emg per Tg3/Linea Notte. Il campo progressista, se si dovesse andare a votare ora, sarebbe avanti di qualche decimo di percentuale rispetto al centrodestra, ma entrambi perdono consenso, contro invece Futuro nazionale con Vannacci che continua a crescere. Nello specifico, il centrosinistra viene fotografato al 43,5%, lo 0,4% in meno rispetto all’ultima rilevazione, mentre la maggioranza che a oggi sostiene il governo di Giorgia Meloni è data al 42,3%, in calo di mezzo punto. Il partito del generale, invece, guadagna lo 0,5% e si porta la 7,2% dei potenziali voti. E il centro, composto da Azione e Partito Liberaldemocratico, perde lo 0,1% ed è fotografato al 4,2%. 

Per quanto riguarda la situazione dei partiti, Fratelli d’Italia rimane saldamente in testa con il 24,6% di potenziali consensi, seguita dal Partito democratico al 21,2%. Nel gradino più basso del podio troviamo il Movimento 5 stelle, che porterebbe in dote per il campo progressista il 12,5%. Forza Italia, ancora, è all’8,3%, la Lega al 7,7% (0,5% in più di Futuro nazionale), Avs al 5,8%, Italia viva-Casa riformista al 2,6%, Azione al 2,5%, Noi moderati e Partito Liberaldemocratico all’1,7%, +Europa all’1,4%, altre liste al 2,8%. 

L’affluenza stimata sale di un punto percentuale e si attesta, secondo l’istituto di ricerca, al 63%. 

 

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