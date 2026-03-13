Elezioni, presto tessera elettorale digitale?

Oggi in primo piano il provvedimento su cui sta lavorando il Governo per attivare la tessera elettorale digitale. Secondo quanto appreso, la misura si collocherebbe nell’ambito della Missione 1 del PNRR, per integrare i sistemi informativi elettorali con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ma anche con Spid e Cie.
Sempre l’esecutivo sarebbe pronto ad intervenire sulla disciplina dell’equo compenso nel settore giornalistico, introducendo nuove regole per il monitoraggio dei compensi dei giornalisti autonomi, oltre a un fondo pubblico destinato alle imprese editoriali che si avvalgono di liberi professionisti.
Dalla guerra in Iran, infine, arriva la notizia diffusa dall’agenzia di stampa Tasnim (molto vicina alle Guardie della Rivoluzione Islamica) che anche le Big Tech sono considerate parti in causa, con una lista di circa 30 infrastrutture tecnologiche in Medio Oriente definite come “ostili” e quindi da colpire.
Leggi le notizie della nostra dailyletter