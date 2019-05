La strategia dell’Europa in queste Elezioni Europee è davvero incredibile per quel che riguarda il voto del 26 Maggio di quest’anno.

L’Unione Europea deve far fronte ad un ondata di “disunione” nata sotto l’egida sovranista, che affonda le sue radici dal verdetto della Brexit colpevole secondo gli analisti di aver tramortito quel già flebile senso di unione tra Stati in questi primi anni di EU. In questo articolo non voglio parlare certamente dell’importanza dell’UE e nemmeno dei suoi difetti. La valutazione politica spetta a ognuno di noi anche perché “il voto è segreto”. Quello su cui voglio soffermarmi è certamente il fatto che le accuse rivolte al modello di propaganda pro Brexit, sembrano essere state acquisite da chi oggi si trova a fare i conti con l’ennesimo attacco di una popolazione orientata a punire nuovamente il sogno Europeista in virtù dei focolai scozzesi, olandesi,francesi, austriaci, ungheresi ed italiani.

Analizzando il voto della Brexit è emerso dall’inchiesta di Carole Cadwalladr per conto del quotidiano liberista The Observer (bisogna precisare l’indirizzo politico della testata anche per capire le finalità che non sempre sono “per il bene di tutti”) che soggetti collegati al panorama di Putin, in odore di accordo con persone vicino a Trump ed alla CIA di conseguenza, hanno finanziato campagne social utilizzando profilazioni della società “Cambridge Analytica” con il fine di manipolare le menti degli inglesi di “periferia” per raggiungere lo scopo di indurli a votare in favore dell’uscita dall’Eurozona.

Ebbene, finalmente si è scoperto che il campo di battaglia di queste guerre è stato per anni quel social network di cui nessuno ha mai avuto a cuore le questioni sociologiche e sociali: Facebook. L’inchiesta dell’Observer non solo mirava a denigrare la società in capo al giovane miliardario Mark Zuckerberg, ma a tutelare un aspetto più ampio della vicenda che molti esperti di politica internazionale hanno trascurato e precisamente la questione irlandese. Dopo anni di Ira, di nome e di fatto, colpevole di stragi nell’Irlanda disunita tra nord e sud, si era riusciti a congiungere due nazioni locate su un isolotto al largo dell’isola che unisce Inghilterra, Galles e Scozia. In caso di frammentazione della Union Jack, con alcuni dei paesi che la compongono al di fuori dell’Eurozona, cosa sarebbe successo? Si sarebbe ritornati forse ad una nuova guerra per la supremazia delle due Irlanda?

Un aspetto storico che non deve essere dimenticato in questo percorso, è sicuramente quello di una dichiarazione post Brexit di un vecchietto, ricco e potente con un sogno globalista nel cuore, che risponde al nome di George Soros. Dopo la decisione di uscire dall’Eurozona, Soros attaccò frontalmente ed inspiegabilmente Marck Zuckerberg definendolo “Nemico della democrazia”. Ebbene, c’è poco da stare allegri quando un uomo che per anni ha coltivato il sogno della “open society” si trova praticamente a fare i conti con un verdetto popolare che mette a rischio quello che può definirsi l’obiettivo della sua vita giunta quasi agli sgoccioli per motivi anagrafici.

Dopo questo attacco, anche l’Unione Europea ha preteso che Zuckerberg si sedesse ed iniziasse un percorso di dialogo con loro. Umiliato giustamente perché Facebook è – secondo il sottoscritto – da considerarsi il male, visto che nasce per controllare e manipolare le menti nelle loro decisioni quotidiane dalle scelte commerciali alla politica. Il CEO di Facebook in questo periodo di filippiche Europee ha iniziato ad accogliere le richieste di fondazioni come Avaaz che hanno portato alla chiusura di 23 pagine con milioni di follower ascrivibili alla corrente sovranista. Certamente, le pagine Facebook in questione hanno spesso e volentieri diffuso Fake News. Quella più memorabile è stato sicuramente il video di alcuni immigrati che assalivano a bastonate un auto dei carabinieri. Episodio reale se non fosse per il fatto che si trattasse di una scena ripresa in occasione della realizzazione di un film. Però, secondo il Washington Post, di proprietà del signor Jeff Bezos – CEO di Amazon – la fondazione Avaaz è stata fondata tramite un finanziamento di diversi milioni di dollari provenienti dalle casse di Soros e signora agli albori, quando ancora non si sentiva nominare in giro. Ed è davvero singolare che le stesse sponsorizzate presenti ai tempi del conflitto ucraino che riportavano la versione di Putin, hanno cambiato contenuti, ma non strategia, sotto le elezioni Europee dove Avaaz ha pagato inserzioni su Facebook, proponendo il suo punto di vista, tramite ricerche e statistiche, contro i sovranisti “arrembanti” alla conquista del Parlamento Europeo. E non è nemmeno un caso che il profilo Twitter dell’organo legislativo italiano sia, in questi giorni di elezioni, costante nel pubblicare statistiche che descrivono una Italia prima per finanziamenti ricevuti, oppure, reetwitta un video realizzato dal Corriere dove la giornalista Milena Gabanelli spiega perché è utile l’unione Europea.

E qui si arriva all’analisi finale, ma sempre valida di come la storia vive di corsi e ricorsi differenti tra loro, ma uguali nel modus agendi.Azione, Brexit, Reazione, Cambridge Analytica, Soluzione, “Euro Analytica”.