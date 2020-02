Electronic Arts prevede di pubblicare 14 giochi nel prossimo anno fiscale

Electronic Arts ha illustrato agli investitori un programma di massima per i suoi giochi in uscita da aprile 2020. L’anno, a giudicare dai dati iniziali, sembra preannunciarsi molto più ricco di uscite del precedente, in cui EA ha pubblicato soli sette titoli.

Quattro dei giochi in programma saranno titoli sportivi, tra cui sono già stati confermati FIFA e Madden. EA ha suggerito anche che la serie NHL continuerà a figurare tra i titoli con uscita a cadenza regolare. Inoltre, è stato indicato che il publisher offrirà altri dettagli sul ritorno di NBA Live nell’anno, senza scendere in dettagli.

Altri quattro titoli sono stati definiti come “presi dal nucleo delle IP di EA”, definizione che non aiuta nella loro identificazione. Nel resoconto fiscale del secondo trimestre, EA ha annunciato di avere in cantiere rimasterizzazioni di titoli popolari, tra cui Command & Conquer e una versione VR di Medal of Honor. Altri progetti confermati, in sviluppo presso Motive, DICE, Bioware e Criterion, restano a tutt’oggi ignoti.

Infine, Electronic Arts prevede di pubblicare anche due titoli mobile e quattro giochi di “sviluppatori più piccoli”. Oltre a questo, sono da tenere presenti nuovi capitoli di Battlefield, Dragon Age e Star Wars entro ola fine dell’anno fiscale 2022.

Il maggior numero di uscite fa parte di una strategia più ampia, studiata per limitare le perdite nel caso che un titolo di alto profilo venda di meno rispetto alle aspettative.