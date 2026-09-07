Electrolux e AEG ridisegnano la casa con la cucina IA

(Adnkronos) – Electrolux Group si presenta a IFA 2026 con una delle line-up più ampie degli ultimi anni, distribuita tra i due marchi di punta Electrolux e AEG e concentrata su quattro terreni distinti ma convergenti: la piccola e grande cucina, la cura dei pavimenti, il bucato e, in modo meno scontato, lo studio dei comportamenti delle persone quando ricevono ospiti. Il filo conduttore, ribadito dai dirigenti del gruppo in più occasioni, è la volontà di alleggerire i gesti quotidiani attraverso automazione e sensoristica, lasciando alle persone il compito di occuparsi della parte creativa.

Sul fronte Electrolux, la novità più visibile è la Nordic Timeless Collection, una gamma di piccoli elettrodomestici da piano cucina che richiama esplicitamente l’estetica scandinava: linee pulite, tonalità neutre e un’impostazione progettuale definita dall’azienda “human-centric”. Il prodotto di punta è un forno 3 in 1 che unisce le funzioni di forno per pizza, friggitrice ad aria e forno tradizionale, capace di raggiungere i 380 gradi e di cuocere una pizza da 30 centimetri in circa due minuti e mezzo.

Attorno al forno si sviluppa una famiglia coerente che comprende friggitrice ad aria, caffettiera a filtro, macchina per l’espresso, tostapane e bollitore. Sempre a firma Electrolux arriva la nuova offerta per la cura dei pavimenti: l’aspirapolvere portatile ErgoMini, che pesa poco più di mezzo chilo ed è pensato per le pulizie rapide in casa, in auto o all’aperto; il robot aspirapolvere e lavapavimenti Serie 800 Plus UltraReach, alto meno di otto centimetri per infilarsi sotto i mobili bassi e dotato di stazione di svuotamento e asciugatura automatica dei panni; e l’aspirapolvere con sacchetto Serie 700 Silent, che punta su un funzionamento particolarmente silenzioso pur mantenendo potenza di aspirazione su tappeti e pavimenti duri.

Il fronte AEG, storicamente più legato al segmento cucina e cura dei tessuti, porta a Berlino un ventaglio ancora più ampio di novità. Tra i piani cottura spicca il modello Serie 7000 OnePot Pasta, pensato per i mercati esteri e disponibile da ottobre, che promette di cuocere un piatto di pasta al dente in autonomia grazie a una pentola dedicata e a un dosatore per acqua, sale e formato; il lancio è stato accompagnato in fiera da dimostrazioni dello chef Davide Oldani.

Accanto a questo prodotto più spettacolare, la gamma cottura introduce tecnologie pensate per la precisione quotidiana, dal sensore termometrico wireless SensePro, capace di monitorare la temperatura al cuore degli alimenti, al sistema SenseBoil che previene le fuoriuscite d’acqua in ebollizione. Il forno Serie 9000 ProAssist integra invece due funzioni basate sull’intelligenza artificiale, TasteAssist e CamCook, che traducono le ricette scaricate dall’app AEG nelle impostazioni di cottura corrette e riconoscono i piatti inseriti nel forno per suggerire le regolazioni più adatte.

Completano l’offerta cucina le nuove cappe con sensori per vapori e odori, i frigoriferi con la funzione AI CoolAssist pensata per ottimizzare consumi e conservazione anche durante le assenze prolungate, le cantinette vino con controllo separato delle temperature per zona e le lavastoviglie delle serie 7000-9000, premiate nei test comparativi della rivista tedesca ETM Testmagazin e dotate del sistema SatelliteClean Pro per rimuovere le incrostazioni più ostinate.

Un capitolo a parte riguarda la cura dei tessuti, terreno su cui AEG rivendica una posizione di leadership consolidata dalla collaborazione pluriennale con The Woolmark Company: l’intera gamma di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga ha ottenuto la certificazione Woolmark, con le asciugatrici che sono le prime nel settore ad aver raggiunto il riconoscimento Woolmark Green. Alla base di questa strategia c’è una ricerca quinquennale del brand, condotta su oltre 70.000 persone in 14 Paesi europei, secondo cui la maggioranza degli europei diffida ancora della propria lavatrice quando si tratta di capi delicati come la lana.

Per rispondere a questa sfiducia, AEG ha sviluppato anche un proprio indice scientifico, l’AEG Care Index, che misura l’impatto dei diversi cicli di lavaggio sulla durata dei colori nel tempo. Sul piano dei prodotti, la nuova gamma Onyx punta sulla combinazione di capienza e velocità, con un ciclo che lava un carico completo a 30 gradi in 45 minuti, mentre la funzione AI Wash&Dry Assist regola automaticamente tempi e consumi in base al volume di bucato rilevato. A completare il quadro arriva la partnership strategica con P&G, che abbina il cassetto UniversalDose alle capsule Ariel MaxPower Pods.

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