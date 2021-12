Metacritic, il sito che mette insieme i voti di critica e utenti sui videogiochi più in voga del momento, ha decretato il peggior titolo dell’anno. eFootball 2021, l’opera calcistica di Konami (che ha mandato in pensione inspiegabilmente il brand PES), da sempre in contrapposizione con la serie Fifa di EA Sports, è il gioco che ha raccolto il punteggio positivo più basso nel corso del 2021: 25 su 100.

Una prima posizione che non sorprende, considerato il difficile lancio avuto dal titolo calcistico Konami e il generale malcontento di critica e pubblico dovuto non solo alle varie problematiche tecniche, ma anche per la generale povertà di contenuti che persiste a distanza di qualche mese dal debutto sul mercato. Più volte Konami si è scusata per il lancio di eFootball 2022, scusandosi per tutti i problemi del titolo e tornando anche ad aggiornare addirittura PES 2021.

Regarding eFootball™ 2022, the team is fully committed to working on the major update (v1.0.0) to make sure it meets the quality that you deserve. Still, that doesn’t mean that you should be deprived of enjoying the current version, so we will continue to hold in-game events. — eFootball (@play_eFootball) November 26, 2021

“Riguardo eFootball, il team è attualmente impegnato interamente nei lavori sull’importante aggiornamento (v.1.0.0) per assicurarci che abbia la qualità che meritate. Tuttavia, questo non significa che dovreste essere privati dal potervi godere l’attuale versione del gioco, quindi continueremo a tenere eventi in-game. Per favore continuate a dare il vostro supporto sia a PES 2021 che a eFootball 2022”, ha scritto l’azienda in tweet lo scorso novembre.

La classifica di Metacritic

Nella classifica figurano anche il più recente Grand Theft Auto The Triology – The Definitive Edition, e Balan Wonderworld, lavoro che avrebbe dovuto portare al rilancio di Yuji Naka, il creatore del famoso porcospino blu Sonic the Hedgehog. Il videogame più votato dal pubblico di Metacritic è stato invece Disco Elysium: The Final Cut (97 su 100), seguito da The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition (97 su 100) e Tetris Effect: Connected (95 su 100). Nessuna traccia di Fifa 2021 nella top 100. Per quanto riguarda le console di gioco, questo Natale le vendite resteranno sottotono, per via della carenza di chip che ha ridotto le scorte a livello globale. Se per l’agenzia di analisi del mercato Npd è la Nintendo Switch ad aver venduto più nel 2021, gli stessi produttori hanno difficoltà nel reperire le console, anche per usi interni.

Ad esempio Microsoft non è riuscita a garantire abbastanza Xbox Series X, l’ultimo prodotto del gruppo di Redmond, per tutti i partecipanti al torneo competitivo dedicato al videogame Halo Infinite. La gara, svolta a Raleigh in Nord Carolina, ha visto l’uso di console prototipo e non di quelle finali destinate alla vendita. “Nessuna differenza nelle funzioni ed esperienze” assicura Microsoft, che a novembre ha festeggiato i 20 anni dal lancio del primo modello di Xbox. Il debutto è datato 15 novembre 2001 in America del Nord, 22 febbraio 2002 in Giappone e 14 marzo 2022 in Europa e Australia.