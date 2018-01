Tutte le novità per la smart energy nel settore manifatturiero e nella PA. Dai Ministeri dello Sviluppo e dell’Ambiente le misure 2018 per l’efficienza energetica e la riduzione dei costi per migliorare la competitività industriale.

Dal 1° gennaio 2018 si va riducendo il costo dell’elettricità per le imprese manifatturiere energivore, grazie alla “nuova struttura tariffaria degli oneri di sistema per i clienti non domestici”, voluta dal Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e necessaria per adeguarsi alle regole europee in materia.

La misura presa a dicembre ed entrata in vigore con l’inizio del nuovo anno, consente di ridurre il differenziale di prezzo dell’energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza estera: “si potrà così ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai livelli degli altri competitors europei”.

Sono circa 3000 le imprese che potranno accedere ai nuovi benefici, complessivamente 1.700 milioni di euro.

Sempre Calenda, assieme al Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, con il concerto del Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha firmato la scorsa settimana il decreto per l’avvio del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Misura destinata a promuovere e finanziare interventi promossi da imprese e Pubblica Amministrazione per ridurre consumi e sprechi energetici, ottimizzando le risorse e tagliando le emissioni inquinanti, su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi.

Stanziati circa 150 milioni di euro per l’avvio della fase operativa. Sarà poi compito del Ministero dello Sviluppo destinare, nel triennio 2018-2020, ulteriori introiti pari a 35 milioni di euro annui.

Il Fondo, che sarà gestito da Invitalia, si legge in una nota congiunta dei due Ministeri, ha natura rotativa e “offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati, sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi”.

Ulteriori risorse saranno messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.

Un nuovo strumento, spiegano dal Ministero dello Sviluppo, che si inserisce tra le “misure per l’efficienza energetica che il Paese ha adottato allo scopo di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico indicati nella Strategia Energetica Nazionale”. Il Fondo, si legge infine in una nota stampa, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2018, “sarà ampliato con una specifica sezione dedicata all’ecoprestito, a sostegno e potenziamento anche dell’efficacia dell’ecobonus”.