Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno annunciato, in una nota di qualche giorno, fa un nuovo finanziamento di più oltre 39 milioni di euro per il Programma nazionale di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (Prepac 2017).

L’importo andrà ad aggiungersi ai 133,2 milioni già allocati per i programmi PREPAC 2014, 2015 e 2016 in corso di esecuzione.

La realizzazione dei programmi, si legge sul sito del Minsitero, consentirà di riqualificare una superficie complessiva di circa 1,9 milioni di metri quadri, con un tasso medio annuo di circa il 3,25 % che va oltre il livello minimo del 3% richiesto dall’Unione Europea.

Il programma, messo a punto a seguito dell’istruttoria tecnica sulle proposte progettuali presentate, svolta con ENEA e GSE, nonché delle verifiche dell’Agenzia del Demanio, prevede il finanziamento di 39 progetti, di cui 7 qualificati come esemplari, in quanto in grado di assicurare un risparmio energetico superiore al 50% rispetto ai consumi annuali ex ante.

Qui il testo del decreto e la graduatoria delle proposte selezionate per l’anno 2017