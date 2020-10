Pienamente operativi i decreti riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio. Misure che hanno l'obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonchè l'installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Diventano operativi i decreti attuativi emanati dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riguardanti il Superbonus e il Sismabonus 110% previsti dal decreto Rilancio.

Misure introdotte per favorire un’edilizia più sostenibile e accelerare la transizione energetica, prevista dal Governo Conte e dall’Unione europea, a partire dagli interventi per migliorare l’efficienza energetica e quelli antisismici, dall’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali

Affinché tutti i cittadini possano sfruttare queste misure tese all’elettrificazione dei trasporti, alla sicurezza degli edifici e alla loro riqualificazione, alla generazione sostenibile di energia e al suo utilizzo per ricarica veicoli elettrici direttamente sotto casa, c’è una pagina web apposita gestita dall’Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la compilazione delle domande e i modelli da utilizzare.

Sempre l’Agenzia ha predisposto una guida al Superbonus 110% per conoscere nel dettaglio tutti i casi in cui si può fare richiesta dell’agevolazione.

L’agevolazione Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Al posto della detrazione diretta, c’è la possibilità di richiedere un contributo anticipato da godere sotto forma di sconto dai fornitori di beni e servizi, o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per queste ultime due opzioni si potrà presentare domanda a partire dal 15 ottobre prossimo.

Il Superbonus può essere richiesto in caso di:

interventi di isolamento termico sugli involucri

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.

Misure strategiche per l’economia nazionale e questione sociale

Una misura che il ministro Patuanelli ha presentato sin da subito come strategica per la realizzazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima lanciato a dicembre 2019 e per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

La neutralità climatica, la decabonizzazione e le zero emissioni sono tutti livelli di transizione ad un’economia pulita che necessitano di passaggi rilevanti, in termini di investimenti e impiego di tecnologie avanzate.

Per essere sostenibile l’economia di un Paese deve procedere ad interventi di efficientamento energetico, sia degli edifici pubblici e privati, sia degli impianti produttivi e del settore dei trasporti.

Il Sismabonus al 110% consentirà di ridare slancio al settore delle costruzioni, che se da una parte è fondamentale per la nostra economica, dall’altra necessita di un’accelerazione nel processo di decarbonizzazione.

Altro punto chiave della misura voluta dal ministero dello Sviluppo, infine, è la sua attenzione all’inclusione sociale, alla lotta alle disuguaglianze e alla povertà energetica, perché è giusto dare maggiori garanzie ai cittadini di poter accedere a tali interventi senza esborso di denaro e allo stesso tempo di poter vivere, a prescindere dalle fasce di reddito, in case efficienti e sicure.