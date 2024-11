Efficienza energetica e competitività, le nuove sfide dell’Europa. Le audizioni

Decarbonizzare e reindustrializzare

Decarbonizzare e reindustrializzare, rendere più sicura l’infrastruttura digitale critica in ambito energetico, aumentare la competitività, ridurre la burocrazia mantenendo però la rotta del Green Deal per raggiungere gli obiettivi climatici e aumentare la resilienza dell’UE agli eventi meteorologici estremi, ma anche nucleare e settore automobilistico. Le recenti audizioni dei Vice-Presidenti esecutivi della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento Europeo, Henna Virkkunen, Teresa Ribera Rodríguez e Stéphane Séjourné, hanno offerto una fotografia un po’ più dettagliata della priorità strategiche che l’Unione si è data nella prossima fase di politica industriale, tecnologica e climatica. Sebbene sia indispensabile entrare nel merito dei programmi per poter giudicare se l’Europa abbia intenzione di rispettare nei prossimi anni le tappe del “corso green” avviato, allo stato attuale è già possibile intravedere una visione comune non troppo difforme dalle azioni intraprese finora […].

Leggi il resto della notizia sulla testata Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz