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Effetto Midterm su Musk, crollano i titoli

Effetto Midterm su Musk, crollano i titoli

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Effetto Midterm su Musk, crollano i titoli Dailyletter

Oggi dedichiamo l’apertura allo tsunami delle midterm americane che si è abbattuto, oltre che sulla presidenza Trump, anche su uno dei suoi principali sostenitori e finanziatori: Elon Musk.
Tonfo in borsa per Tesla e SpaceXAI. 
Ma la sconfitta elettorale dei repubblicani potrebbe avere ulteriori conseguenze: “allontana la Silicon Valley da Washington e la riavvicina potenzialmente all’Europa”, secondo l’analisi di Michele Mezza per Key4Biz.
Un risultato elettorale che va letto anche come reazione civica al boom dei data center per l’AI e allo strapotere delle Big Tech: energia, bollette e impatto delle tecnologie sulle comunità sono temi entrati nell’urna.
Infine, nuova intervista di Key4Biz a Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform, sulla manovra del Governo: “Bene credito d’imposta per cloud, ma fare di più su digitale e garantire l’accesso all’HPC e Quantum a PMI e Startup”.

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Redazione Key4biz

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