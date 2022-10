EE pronto ad allargare il business alle assicurazioni auto e di viaggio in Uk

Il maggior operatore mobile in Uk, che fa capo a BT, pronto a vendere assicurazioni auto e di viaggio per allargare le fonti di ricavi.

EE, il brand mobile di British Telecom, potrebbe ben presto cominciare a vendere assicurazioni auto e di viaggio. L’obiettivo è allargare le fonti di ricavi da parte dei consumatori in Uk. Lo scrive il sito This is Money, precisando che la mossa potrebbe entrare in vigore nei prossimi due anni e rientra in un poiù ampio piano di ampliamento del business che guarda alla cybersecurity, con l’accordo siglato con l’azienda di antivirus Norton, e il gruppo di sistemi di allarme Verisure.

Diversificare le entrate

E questo, secondo gli analisti, non sarebbe che l’inizio di una strategia di diversificazione dell’operatore Tlc a caccia di nuove fonti di reddito, ormai vitali per la sopravvivenza di grossi gruppi di telecomunicazioni.

Il timore degli analisti riguarda un netto calo dei dati semestrali, che saranno comunicati a breve da BT e su cui pesa il calo del potere d’acquisto e la crisi energetica globale, che spingono i consumatori a tagliare sull’abbonamento a Internet.

Si guarda alla smart home

La scorsa settimana, EE ha annunciato che stava espandendo il suo portafoglio di servizi di casa intelligente e sicurezza informatica attraverso partnership con Verisure e Norton e ha notato in quell’annuncio: “Non abbiamo finito qui: nei prossimi mesi riveleremo un’altra partnership che dimostrerà come ci sono un servizio e un marchio che rappresenteranno molto più di una rete mobile ea banda larga. Ci avvicinerà ancora di un altro passo all’essere il marchio tecnologico più personale e incentrato sul cliente nel Regno Unito”.

Allargamento in aree adiacenti

Sta diventando sempre più popolare il trasferimento in aree adiacenti che consentono alle società di telecomunicazioni di utilizzare le loro vaste basi di clienti per vendere servizi aggiuntivi che possono essere messi sullo stesso conto, soprattutto quando gli operatori sviluppano ulteriormente le loro piattaforme di servizi digitali abilitate al cloud: i servizi finanziari sono stati popolari per un mentre, sebbene principalmente nei mercati emergenti in cui i servizi bancari tradizionali sono più difficili da reperire, e più recentemente la salute digitale è diventata un’area in cui si sono spostate società di telecomunicazioni come Telstra in Australia e Telus in Canada, tra le altre.