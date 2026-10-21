FinFast è una piattaforma di educazione finanziaria nata da un progetto universitario alla Sapienza di Roma. Attraverso lezioni brevi, quiz e simulazioni di investimento con denaro virtuale, l'app punta ad avvicinare la Generazione Z alla gestione del denaro e dei risparmi, contribuendo a colmare il divario di competenze finanziarie in Italia.

Imparare a gestire il proprio denaro, comprendere i mercati finanziari e prendere decisioni consapevoli sui risparmi: competenze fondamentali, ma ancora poco diffuse tra i giovani italiani. È da questa esigenza che nasce FinFast, una piattaforma digitale gratuita dedicata all’educazione finanziaria della Generazione Z, ideata per rendere l’apprendimento più accessibile, pratico e coinvolgente.

L’idea prende forma da un’esperienza personale: la difficoltà di trovare strumenti adatti a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo degli investimenti. Da un lato, corsi spesso troppo teorici; dall’altro, applicazioni di trading che consentono di operare sui mercati senza offrire necessariamente le basi formative necessarie. Da qui la decisione di sviluppare uno strumento capace di unire apprendimento e sperimentazione, permettendo di acquisire competenze prima di esporsi a rischi finanziari reali.

Una necessità che riflette un problema più ampio. Secondo i dati di Banca d’Italia, il livello di competenza finanziaria degli adulti in Italia si attesta a 10,7 punti su 20, mentre solo il 41% degli italiani raggiunge la sufficienza secondo l’Edufin Index. Anche i risultati dell’indagine PISA dell’OCSE evidenziano un divario: gli studenti quindicenni italiani ottengono 484 punti nell’ambito della financial literacy, contro una media OCSE di 498. In questo contesto, molti giovani si avvicinano alla finanza attraverso i social network, spesso senza un percorso strutturato di apprendimento.

Dall’università all’impresa: il percorso di FinFast

FinFast si è sviluppata parallelamente al percorso accademico del suo fondatore, Massimo Onofri. Il primo prototipo dell’applicazione è stato realizzato nell’ambito di un progetto universitario. Successivamente, l’ingresso nell’incubatore Dock ha rappresentato un passaggio decisivo per trasformare l’idea iniziale in un progetto imprenditoriale, attraverso attività di validazione con gli utenti, definizione del modello di business e preparazione alla presentazione agli investitori.

Il progetto è diventato anche il caso di studio della tesi magistrale in Management delle Imprese presso l’Università La Sapienza di Roma, con relatore il professor Nicola Cucari. Il lavoro, intitolato “Business Model Innovation per le Grand Challenges“, analizza il ruolo dell’innovazione dei modelli di business nell’affrontare sfide sociali complesse, utilizzando FinFast come esempio concreto.

Il valore dell’educazione finanziaria e il ruolo dell’università

Il professor Nicola Cucari, Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, sottolinea come l’educazione finanziaria rappresenti oggi una competenza essenziale per affrontare consapevolmente le scelte economiche e come l’università possa contribuire a trasformare le idee degli studenti in progetti imprenditoriali concreti.

“Capire come funzionano il risparmio, l’investimento e il debito è ormai una competenza di cittadinanza, perché un ragazzo che riceve il primo stipendio si trova subito a prendere decisioni che peseranno negli anni successivi, e molto spesso le prende senza avere gli strumenti per valutarle. Chi impara a ragionare sul rapporto tra rischio, rendimento e tempo diventa più consapevole nella gestione dei propri soldi e, allo stesso modo, più capace di riconoscere un’opportunità imprenditoriale e di valutarne la solidità, tanto che nei nostri corsi i due temi finiscono quasi sempre per intrecciarsi.

Nel corso di Imprenditorialità e Startup lavoriamo proprio su questo passaggio. Chiediamo agli studenti di partire da un problema che conoscono da vicino, di formulare delle ipotesi e di metterle alla prova con i dati e con i potenziali utenti prima di dare forma a un prodotto, in modo che l’aula diventi un luogo in cui un’idea si costruisce e si verifica. FinFast è nato così, come progetto sviluppato in aula, e Massimo ha avuto il merito di cogliere l’opportunità che gli si è presentata e di portare avanti l’idea anche dopo la fine del corso, facendo poi della tesi l’occasione per studiarla con metodo e misurarne i primi risultati.”

Un’app gratuita per imparare la finanza attraverso l’esperienza

Disponibile su App Store e Google Play, FinFast propone un approccio all’educazione finanziaria basato su contenuti brevi, quiz e meccaniche di gioco. La piattaforma mette a disposizione oltre 20 percorsi formativi e più di 250 lezioni, che accompagnano gli utenti dalle nozioni di base fino ad argomenti più articolati, tra cui crowdfunding, fiscalità e previdenza.

Uno degli elementi distintivi è il simulatore di investimento, che permette di operare con denaro virtuale su azioni reali, senza esporsi direttamente ai rischi economici del mercato. Tornei e classifiche rendono il percorso più interattivo, incentivando la partecipazione e la continuità nell’apprendimento.

L’offerta si arricchisce ogni settimana con analisi dedicate alle aziende e ai temi economici di attualità, per collegare le conoscenze teoriche agli avvenimenti che influenzano i mercati e le decisioni finanziarie.

I social network come primo strumento di educazione finanziaria

Una parte significativa della crescita di FinFast passa dai social network, utilizzati non soltanto come canale di promozione, ma come primo punto di contatto con i giovani e con i loro dubbi sulla gestione del denaro.

Su TikTok e Instagram, il fondatore pubblica contenuti divulgativi attraverso il profilo Max.fin16, volutamente distinto dal marchio FinFast. La scelta consente di instaurare un dialogo diretto con il pubblico, utilizzando un linguaggio vicino alla Generazione Z prima ancora di presentare il prodotto. La pagina ufficiale FinFast è invece dedicata agli aggiornamenti dell’applicazione, alle novità e ai contenuti formativi.

I profili personali hanno superato il milione di visualizzazioni. Inoltre, secondo i dati raccolti dal team, circa sei nuovi utenti su dieci dichiarano di aver conosciuto FinFast attraverso Instagram o TikTok. Tra gli utenti provenienti da Instagram, più della metà continua a utilizzare l’app anche dopo due settimane.

“Per noi i social non sono soltanto uno strumento pubblicitario: rappresentano il primo pezzo della lezione, il momento in cui una domanda sui soldi diventa curiosità e voglia di capire“, afferma Massimo Onofri, fondatore di FinFast.

Un team di due persone e una visione imprenditoriale condivisa

Alla base di FinFast c’è un team composto da due persone. Il fondatore segue lo sviluppo del prodotto, la realizzazione dell’applicazione, la creazione delle lezioni e i contenuti video pubblicati su Max.fin16. Il socio Marco Giammaria si occupa invece della gestione dei canali social ufficiali e dell’organizzazione generale.

L’ambizione di FinFast è che nessuno arrivi a 30 anni senza sapere come gestire i propri risparmi. Un obiettivo che parte da un’applicazione, ma guarda a una sfida culturale più ampia: trasformare l’educazione finanziaria da competenza per pochi a conoscenza fondamentale per tutti.

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