Educazione finanziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal passato’

(Adnkronos) – “La nostra ricerca analizza la Generazione Z e ne evidenzia aspetti molto significativi e sorprendenti per la progettazione futura dell’attività di noi educatori finanziari”. Lo afferma Nunzio Lella, presidente di AIEF, intervenendo a margine del convegno “Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la Gen Z per costruire il futuro”, ospitato al Senato della Repubblica.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz