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Educazione finanziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal passato’

Educazione finanziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal passato’

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Educazione finanziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal passato’ Adnkronos

(Adnkronos) – “La nostra ricerca analizza la Generazione Z e ne evidenzia aspetti molto significativi e sorprendenti per la progettazione futura dell’attività di noi educatori finanziari”. Lo afferma Nunzio Lella, presidente di AIEF, intervenendo a margine del convegno “Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la Gen Z per costruire il futuro”, ospitato al Senato della Repubblica. 

economia

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Redazione Key4biz

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