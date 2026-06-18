Edilizia, Soravia (Velux): “Salubrità e luce naturale opportunità commerciale in fase di vendita”

(Adnkronos) – “Molte analisi che abbiamo condotto ci dimostrano quanto sia difficile vendere un immobile se è buio o se presenta ambienti visivamente insalubri. Di conseguenza, l’attenzione alla salubrità e alla luce naturale diventa un’opportunità commerciale per chi deve vendere una casa, ma anche un valore aggiunto per chi decide di ristrutturarla per viverci”. Lo ha detto Marco Soravia, amministratore delegato di Velux Italia, partecipando alla conferenza ‘Oltre l’efficienza. Qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare’, organizzata nella Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica su iniziativa del senatore Gian Marco Centinaio. Un incontro durante il quale è stato presentato lo studio preliminare sulla dispersione dei composti organici volatili (Voc) realizzato dalla Sima proprio in collaborazione con Velux Italia.

“Il patrimonio edilizio italiano è enorme – ha proseguito -, composto da edifici vecchi che possono essere valorizzati attraverso l’innovazione tecnologica e l’isolamento ma anche con concetti progettuali orientati alla sostenibilità e alla salute. Questo è un aspetto cruciale nel momento in cui si va a rigenerare un centro storico o una periferia, bisogna ricordare che gli edifici rappresentano gli spazi dove le persone passano la maggior parte del loro tempo, a prescindere dal fatto che siano residenziali, uffici o luoghi di lavoro. In quest’ottica, pensare all’edificio con una visione che va oltre i materiali e l’efficienza energetica – ha sottolineato l’amministratore delegato di Velux Italia – è estremamente importante e rappresenta una grande opportunità. È necessario cominciare a ragionare dal punto di vista dell’utente finale che deve vivere all’interno delle case, e non semplicemente in base all’estetica dell’edificio. In questo contesto, i sottotetti e le coperture diventano opportunità progettuali enormi, che consentono di portare luce e ventilazione all’interno degli edifici”, conclude.

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