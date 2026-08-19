Edilizia, alla Nuvola di Roma torna ‘B-Cad 2026’

(Adnkronos) – Dal 4 al 6 settembre al Roma Convention Center “La Nuvola” torna B-Cad (Building-Construction Architecture Design), l’innovativa manifestazione fieristica e culturale di riferimento per il settore delle costruzioni, della rigenerazione urbana e dell’innovazione ecologica. Un appuntamento strategico che rappresenta il punto d’incontro nevralgico per professionisti, aziende, istituzioni e associazioni del mondo dell’architettura, dell’ingegneria, del design e dell’edilizia sostenibile.Il format unico e certificato della kermesse si articola attorno a due grandi macro-aree — Design ed Edilizia — e si sviluppa attraverso quattro macro-settori tematici chiave pensati per offrire una visione completa e trasversale delle nuove frontiere dell’abitare e dell’ingegneria moderna:

Architettura e Design: lo spazio in cui sono protagonisti il design biofilico, il lighting design, la valorizzazione del Made in Italy, l’interior design e le soluzioni per l’indoor e l’outdoor. Costruzioni e Materiali: il focus dedicato ai materiali all’avanguardia, biocompatibili, ai sistemi di isolamento e impermeabilizzazione, nonché al bilancio di sostenibilità. Sistemi e Climatizzazione: i tavoli tecnici incentrati sull’efficienza energetica, sugli impianti intelligenti, sulla domotica e sul comfort abitativo. Digitalizzazione Software e BIM: lo spazio d’avanguardia dedicato alla transizione digitale, all’Intelligenza Artificiale applicata alla progettazione, alla realtà aumentata e alla governance dei dati, curato in collaborazione con i principali enti e associazioni di categoria.

A supporto delle aree espositive, il fitto calendario di eventi formativi e convegni internazionali offre appuntamenti di altissimo spessore tecnico e specialistico: il convegno inaugurale, il grande appuntamento istituzionale di apertura “Costruire l’Italia, Aprire il Mondo”, pensato per unire la visione strategica del Paese alle prospettive internazionali nel settore delle costruzioni e della rigenerazione urbana, con focus su Piano Casa, diplomazia economica e Sistema Italia per la crescita delle imprese e la valorizzazione del Made in Italy. I tavoli tecnici e gli smart building: sessioni di approfondimento di grande rilievo come “Smart Building: Impianti intelligenti, gestione energetica e Intelligenza Artificiale” e “La progettazione infrastrutturale digitalizzata: sistemi modulari intelligenti”. Scenari globali e sicurezza: i seminari dedicati alle esperienze di successo dell’ingegneria e dell’architettura all’estero, all’urbanistica, alla sicurezza e alle politiche integrate per la città. Formazione e simulazioni pratiche: le attività e i workshop interattivi organizzati in collaborazione con Formedil, mirati alla crescita professionale dei giovani talenti e dei professionisti.

“B-Cad non è semplicemente una vetrina espositiva, ma un vero e proprio laboratorio permanente di idee e soluzioni concrete per il futuro delle nostre città”, sottolinea Camilla Maiorano, Founder B-Cad. “In un momento storico in cui la transizione ecologica e la rigenerazione urbana richiedono una svolta concreta, il nostro obiettivo è fare sintesi tra il sapere accademico, la visione dei professionisti e la spinta tecnologica dell’industria, offrendo una piattaforma di livello internazionale”. La manifestazione si conferma così il catalizzatore ideale per anticipare i trend del mercato, promuovere la cultura della qualità e offrire ai professionisti gli strumenti indispensabili per affrontare le sfide complesse del costruire contemporaneo, avvalendosi della collaborazione sinergica con i principali ordini e collegi professionali del Paese, tra cui l’Ordine degli Architetti di Roma, l’Ordine degli Ingegneri di Roma, il Collegio dei Geometri di Roma, l’Oice, l’Inbar, Ibimi e Aist.

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