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Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città

Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città

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Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città Adnkronos

(Adnkronos) – La qualità degli ambienti interni entra al centro del dibattito sulla riqualificazione edilizia. Al Senato istituzioni, mondo scientifico e imprese hanno evidenziato la necessità di affiancare all’efficienza energetica temi come salubrità, ventilazione, comfort e qualità dell’aria. Un approccio integrato che punta a migliorare il benessere delle persone, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e rendere le città più sostenibili e resilienti. La sfida è trasformare la transizione energetica in un’opportunità concreta per la salute pubblica e la qualità dell’abitare. 

economia

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Redazione Key4biz

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