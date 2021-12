In che modo l’”Intelligent Edge” può migliorare la competitività e accelerare la trasformazione digitale delle aziende? Questo il tema dell’evento “Edge Next 2022 - Intelligent Edge for Enterprise” organizzato da Accenture che si terrà il 20 gennaio prossimo in modalità ibrida.

In che modo l’”Intelligent Edge” può migliorare la competitività e accelerare la trasformazione digitale delle aziende?

Questo il tema dell’evento “Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise” organizzato da Accenture che si terrà il 20 gennaio prossimo dalle 17,00 alle 19,00 in modalità ibrida.

È ormai in atto una trasformazione digitale dei settori produttivi e dei servizi tanto nell’ambito pubblico quanto nel privato. Una trasformazione che in molti casi può cambiare radicalmente produzione, distribuzione, fornitura di servizi e rapporti con i clienti finali e che vede l’uso del modello Cloud Pubblico come ampiamente diffuso e spesso come primo passo nel processo di digitalizzazione.

Un capitolo, il digitale, che nel PNRR del nostro Paese prevede fondi complessivi per 50 miliardi di euro.

In questo contesto si inserisce il paradigma dell’ Intelligent Edge – come fattore abilitante centrale, che consente di realizzare innovazioni e abilita soluzioni a bassa latenza, resilienti e sicure. Il paradigma, in virtù della prevista elaborazione di grandi quantità di dati, necessita di alcuni “ingredienti” tecnologici che vanno dalla connettività intelligente, alle reti 5G private al Massive IoT, passando per l’Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di use case verticali per le specifiche esigenze delle Enterprise.

Discuteremo di questi temi in una roundtable insieme ad alcuni esponenti della Business Community e approfondiremo gli argomenti anche grazie al punto di vista che verrà condiviso da Istituzioni, Mondo Accademico e Technology Partner di Accenture come Cisco ed Equinix.

Come partecipare all’evento Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise

Registrati

Per partecipare in presenza scrivere a: eventi@supercom.it