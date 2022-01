La spesa globale in edge computing è destinata a crescere nel 2022 per un giro d’affari di 176 miliardi di dollari, in aumento del 14,8% rispetto al 2021.

La spesa globale in edge computing è destinata a crescere nel 2022 per un giro d’affari di 176 miliardi di dollari, in aumento del 14,8% rispetto al 2021. Lo stesso ritmo di crescita annua sarà mantenuto fino al 2025, quando la spesa complessiva da parte di provider e aziende in hardware, software e servizi di edge computng raggiungerà quota 274 miliardi di euro, secondo stime di IDC.

Oltre i data center

L’Edge è la principale infrastruttura tecnologica che estende e innova sulle capacità dei data center. Il valore dell’edge è lo spostamento delle risorse informatiche vicino alla fonte dove vengono creati i dati, riducendo drasticamente il time to value e l’abilitazione istantanea di processi aziendali, decisioni e intelligence al di fuori dell’ambiente IT di base. IDC definisce edge come le azioni relative alla tecnologia eseguite al di fuori del data center centralizzato, dove edge è l’intermediario tra gli endpoint connessi e l’ambiente IT principale. Tipicamente, edge è distribuito, definito dal software e flessibile.

L’edge computing continua a guadagnare posizioni nell’agenda di trasformazione e potenziamento digitale delle aziende che vogliono innovarsi al di fuori dei data center.

Casi d’uso

IDC ha identificato più di 150 casi d’uso per l’edge computing in vari settori e domini. I due casi d’uso edge che vedranno i maggiori investimenti nel 2022 – vale a dire le reti di distribuzione di contenuti (CDN) e le funzioni di rete virtuale – sono entrambi fondamentali per le offerte di servizi edge dei fornitori di servizi. Combinati, questi due casi d’uso genereranno quasi 26 miliardi di dollari di spesa quest’anno. In totale, quest’anno i fornitori di servizi investiranno più di 38 miliardi di dollari nell’abilitazione di offerte vantaggiose.

Per gli utenti aziendali, i casi d’uso edge con i maggiori investimenti nel 2022 includono operazioni di produzione, gestione degli asset di produzione, reti intelligenti, operazioni omnicanale, sicurezza pubblica e risposta alle emergenze, monitoraggio delle merci e sistemi di trasporto intelligenti. I casi d’uso che vedranno la crescita della spesa più rapida rispetto alle previsioni 2020-2025 includono la manutenzione delle infrastrutture pubbliche, la manutenzione della rete, la diagnostica anatomica e la chirurgia assistita dall’AR.

Nei settori degli utenti finali aziendali, quest’anno la produzione discreta e di processo investirà 33,6 miliardi di dollari in soluzioni edge. I servizi al dettaglio e professionali vedranno anche una spesa di oltre 10 miliardi di dollari per l’edge computing nel 2022, mentre tutti i 19 settori descritti nella Guida alla spesa sperimenteranno una crescita della spesa a due cifre nel periodo di previsione di cinque anni.

"Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise". Scopri l'agenda e registrati all'evento online in programma il 20 gennaio alle ore 17

Le prospettive di sviluppo dell’Edge computing saranno oggetto dell’evento online “Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise”. Scopri l’agenda e registrati all’evento online promosso da Accenture, in programma il 20 gennaio prossimo dalle 17,00 alle 18,30 in modalità streaming.

AGENDA

Benvenuto e introduzione

Valerio Romano , Cloud First Lead, Accenture

, Cloud First Lead, Accenture Gianmatteo Manghi, Amministratore delegato, Cisco Italia

Intelligent Edge: stato dell’arte e prospettive future

Maurizio Salvaderi, Managing Director, Accenture Technology

Lo scenario regolatorio

Laura Aria, Commissario AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Roundtable: Come l’Intelligent Edge può accelerare la digital transformation delle organizzazioni e aumentarne la competitività

Emmanuel Becker, Managing Director, Equinix Italia

Managing Director, Equinix Italia Francesco Del Greco , Chief Information Officer, Haier Europe

Del , Chief Information Officer, Haier Europe Davide Marini, Responsabile Digital Solutions, Terna

Responsabile Digital Solutions, Terna Enrico Mercadante – Leader Team Sales & Technical Specialists per il Sud Europa, CISCO Italia

– Leader Team Sales & Technical Specialists per il Sud Europa, CISCO Italia Giorgio Veronesi, Senior Vice President ICT, Snam

Senior Vice President ICT, Snam Ivan Vigolo, Group Chief Innovation & Innovation Officer, Acea

Modera: Raffaele Barberio. Direttore, Key4biz

Chiusura

Maurizio Salvaderi, Managing Director, Accenture Technology

Come seguire l’evento online ‘Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise‘

Registrati