Ecr: scissione PiS in Polonia non riduce i numeri degli eurodeputati

(Adnkronos) – Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) al Parlamento Europeo non dovrebbe accusare riduzioni in conseguenza della scissione che è avvenuta oggi nel PiS, il partito polacco che è la seconda delegazione del gruppo, dopo quella di Fratelli d’Italia.

Per ora, spiegano fonti dell’Ecr, non è chiaro se gli eurodeputati fuoriusciti dal PiS siano 3 o 4. Daniel Buda, Piotr Müller e Michal Dworczyk sono sicuri. Al momento l’intendimento dei fuoriusciti sarebbe quello di rimanere nell’Ecr, che quindi non dovrebbe subire impatti sulla propria composizione numerica.

Diverso il discorso per il partito Ecr. Una volta formalizzata l’espulsione di Mateusz Morawiecki dal PiS, l’ex premier decadrà anche dalla presidenza dell’Ecr Party, poiché da statuto non si possono ricoprire cariche se non si appartiene a un partito membro. L’interim verrà assunto da Carlo Fidanza, primo vicepresidente esecutivo, fino alla celebrazione di una nuova assemblea, da convocarsi presumibilmente tra settembre e ottobre nella quale verrà eletto il nuovo presidente del partito.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz