Ecosistema audio-video

di Ufficio Studi Rai

Anno: 2022

Pagine: 512

ISBN: 9788839718419

Dalla Radio all’Audio di Servizio Pubblico. Tra rinascita dell’ascolto, offerte digitali, comandi vocali e opportunità di innovazione

Gli anni Venti del Duemila saranno il Decennio digitale europeo. I consumi di contenuti audio sono in imprevista e decisa crescita, la voce si è fatta elemento essenziale anche nei social, la qualità delle tecnologie per l’ascolto immersivo è sempre più perfetta. Emerge incalzante in tutto il mondo il sistema dell’Audio-Suono, che comprende tutti i settori che riguardano l’ascolto, inclusa la Radio. Come cambia l’idea stessa di pubblico Radio e di pubblico Audio? Quali sono le sfide distintive per le Radio di Servizio Pubblico oggi? E nei prossimi anni?

Quali innovazioni possono migliorare la capacità di servire i cittadini nella nuova sfera pubblica digitale?

Immaginare possibili percorsi è l’obiettivo di questo innovativo studio avviato e coordinato dall’Ufficio Studi della Rai e realizzato a più mani da un gruppo di autorevoli esperti italiani e internazionali. I dati relativi all’Italia, alle realtà europee e nordamericane (Stati Uniti, Canada), sono qui analizzati e messi a confronto per la prima volta, insieme a concreti casi di studio, esperienze di successo e buone pratiche dei radiofonici interpellati a livello internazionale.

Il volume si avvale dei contributi di:

Tiziano Bonini, David Fernández Quijada, Sylvain Lafrance, Paolo Morawski, Louise Hélène Paquette, Albino Pedroia, Marta Perrotta, Andrea Veronese.