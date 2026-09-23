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Economia: Pierini (Assobibe), ‘Oltre 1 miliardo bloccato, rischio calo vendite del 16%’

Economia: Pierini (Assobibe), ‘Oltre 1 miliardo bloccato, rischio calo vendite del 16%’

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Economia: Pierini (Assobibe), ‘Oltre 1 miliardo bloccato, rischio calo vendite del 16%’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Più di un miliardo di euro bloccati sui conti delle aziende che, non sapendo cosa accadrà, devono tutelarsi. Sono soldi che potrebbe andare in nuovi investimenti, nuovi impianti, ampliamenti e nuovi prodotti, dunque anche in nuova occupazione.” Lo ha detto Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, intervenendo a Roma all’evento promosso dall’associazione sulla Sugar tax, la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2027. 

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Redazione Key4biz

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