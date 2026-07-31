Economia, crescono stipendi e costo della vita

(Adnkronos) – Gli stipendi, nel secondo trimestre del 2026, sono cresciuti del 2,5%, mentre il costo della vita è salito del 3%. L’incremento più alto si registra nei settori dell’igiene ambientale, del gas e dell’acqua e della chimica. Nessun aumento invece per i dipendenti delle farmacie private. Sindacati e imprese hanno avviato un tavolo di confronto per definire entro settembre le nuove regole sulla contrattazione.

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