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Econocom acquisisce il 51% di Bagnetti e si rafforza nel centro Italia

Econocom acquisisce il 51% di Bagnetti e si rafforza nel centro Italia

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Econocom acquisisce il 51% di Bagnetti e si rafforza nel centro Italia Adnkronos

(Adnkronos) – Econocom acquisisce il 51% di Bagnetti, azienda romana specializzata nella fornitura di soluzioni IT e servizi professionali, con un fatturato di oltre 30 milioni di euro. L’accordo prevede un percorso che porterà progressivamente all’acquisizione del 100% del capitale della società. “La guida – annuncia il gruppo – resterà affidata all’attuale management, composto dai soci Giancarlo Bagnetti, Daniela Fefè e Claudio Bagnetti, a conferma della volontà di Econocom di garantire continuità e di investire nel consolidamento e nello sviluppo di una piattaforma sempre più solida e specializzata nel mercato italiano dell’Ict. In questo contesto, Giancarlo Bagnetti e Daniela Fefè ricopriranno il ruolo di Managing Director, con responsabilità rispettivamente sulle funzioni gestionali e di supporto e sulle attività commerciali e operative”.  

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne perseguita da Econocom, che individua nelle acquisizioni una leva chiave per ampliare la copertura territoriale, rafforzare le competenze distintive e consolidare il proprio ruolo di abilitatore della trasformazione digitale. 

Fondata nel 1979 e con sede a Roma, Bagnetti è uno storico operatore del settore Ict italiano con una consolidata presenza nel mercato privato e nella Pubblica Amministrazione. L’acquisizione consente a Econocom – gruppo internazionale attivo nel mercato della Digital Transformation, quotato a Bruxelles, con circa 3 miliardi di euro di ricavi e oltre 8.000 collaboratori – di rafforzare il proprio presidio nell’area di Roma e nel Centro Italia. L’operazione permetterà inoltre di sviluppare significative sinergie commerciali attraverso attività di cross e up-selling sulla base clienti, valorizzando le rispettive specializzazioni tecnologiche e settoriali e ampliando la capacità di risposta alle esigenze di trasformazione digitale delle organizzazioni pubbliche e private. 

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Redazione Key4biz

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