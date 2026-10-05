Ecommerce HUB 2026 a Salerno chiude con 3.000 presenze e la vittoria di Semprefarmacia.it agli EH!WARDS

(Adnkronos) – Sviluppato attorno al tema guida Make It Count e sostenuto dai partner finanziari e tecnologici Sella e Stancer, il programma Ecommerce HUB 2026 ha visto articolarsi oltre 50 interventi tra talk, workshop e studi di caso distribuiti su quattro sale formative in parallelo. Al centro del dibattito vi sono stati l’impatto dell’intelligenza artificiale, l’evoluzione dei comportamenti d’acquisto, la customer experience, l’innovazione nei sistemi di pagamento e la gestione della logistica, arricchiti dagli interventi degli esperti di Casaleggio Associati, TikTok e Shopify.

Nel corso della giornata si è tenuta anche la cerimonia di assegnazione degli EH!WARDS 2026, il riconoscimento riservato alle piattaforme e-commerce con almeno 24 mesi di attività e un fatturato minimo annuale di 250.000 euro o oltre 2.500 ordini evasi, che ha raccolto circa 80 candidature. La selezione è stata condotta attraverso tre valutazioni indipendenti espresse in decimi e successivamente sommate fino a un punteggio massimo di 30 punti: SEOZoom ha analizzato la performance tecnica e la visibilità organica sulla base di sei parametri ponderati compensati per la difficoltà di settore, Ecommerce Legale ha esaminato la trasparenza, la gestione della privacy e l’accessibilità digitale, mentre una giuria tecnica ha espresso una valutazione su usabilità, branding e qualità dei contenuti.

La classifica finale ha visto l’assegnazione del primo posto assoluto a Semprefarmacia.it con 23,57 punti, seguido sul podio da FarmaSave con 22,00 punti e da Alberoshop.it con 21,56 punti. Le posizioni successive dal quarto al decimo posto sono state occupate rispettivamente da Camomilla Italia con 19,98 punti, Vico Food Box con 19,30 punti, D’Amico Italia con 19,25 punti, Infantstore con 18,66 punti, Ischia Spaeh con 18,65 punti, Dogbauer con 18,60 punti e Farmabe con 17,78 punti. Sono state inoltre conferite due menzioni speciali: la targa Accessibility & Compliance è andata a D’Amico Italia, mentre la menzione Best Experience è stata assegnata a FaceTraining Studio.

Commentando il valore dell’iniziativa e la risposta del settore, Alfonso Annunziata, Co-Founder di Ecommerce HUB, ha dichiarato: “Questa edizione ci restituisce un segnale molto chiaro: il mondo dell’ecommerce ha sempre più bisogno di momenti in cui fermarsi, confrontarsi e capire quali scelte possano davvero generare valore. È esattamente il significato che abbiamo voluto dare a Make It Count. I numeri sono importanti, ma lo sono ancora di più la qualità dei contenuti, delle relazioni e del confronto che siamo riusciti a costruire durante questa giornata”.

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