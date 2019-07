Davide Rossi, presidente di Optime: “La dimostrazione di come il ruolo del nostro Osservatorio per la tutela del mercato dell’elettronica è essenziale per individuare e segnalare alle autorità i fenomeni distorsivi”.

Grazie all’esposto del 18 maggio 2018 di Optime, la Federazione che tutela il mercato dell’elettronica in Italia, questa mattina finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato 4 persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe on-line, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Sono stati, inoltre, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro.

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanzaria sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cremona, hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale che attraverso siti di vendite on-line è riuscito a truffare 10mila ignari clienti, che hanno fanno acquisti su questi 4 siti: ADVstocks.it; Sottocosto.online; Marashopping.it; Prezzipazzi.net.

Grande la soddisfazione di Davide Rossi, presidente di Optime, che ha definito la giornata “memorabile”.

“Come Optime esprimiamo anzitutto un plauso e un ringraziamento sentito al Colonnello Maragoni, al Tenente Colonnello Terenziani, al Sottotenente Landi e tutti gli operanti”, ha aggiunto Rossi.

”C’è poi ovviamente grande soddisfazione perché siamo stati i primi a segnalare quanto stava avvenendo a dimostrazione di come il ruolo del nostro Osservatorio per la tutela del Mercato dell’elettronica sia essenziale per individuare e segnalare alle autorità i fenomeni distorsivi”, ha detto il presidente di Optime, che, infine, ha ricordato il ruolo fondamentale delle campagne di sensibilizzazione sia verso gli acquisti legali sia per far aprire gli occhi di fronte ai prezzi civetta, perché spesso dietro agli appartamenti affari si nascono truffe e criminalità.

“Infine, sentire dalle parole del PM, Dott.ssa Milli che ha guidato questa complessa indagine che è anche fondamentale una opera preventiva di educazione dei consumatori ci ha ulteriormente confortato nella nostra iniziativa di sensibilizzazione ‘Il Settanta percento’ presentata pochi giorni fa”, ha concluso Rossi.