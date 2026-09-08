Eco Fest ’26, le strategie per la mobilità sostenibile e le città di domani

(Adnkronos) – Mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città saranno al centro della nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma (Centro Congressi Piazza di Spagna, via Alibert 5A) il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026. Due mattinate di incontri, approfondimenti e interviste che metteranno a confronto istituzioni, imprese, esperti e rappresentanti del mondo della ricerca sui principali cambiamenti che stanno interessando il modo di muoversi e di vivere le città, toccando diversi temi: educazione ambientale, forestazione urbana, iniziative efficaci nel contrasto al cambiamento climatico, desertificazione commerciale dei centri urbani, mobilità elettrica e automazione alla guida, Mobility-as-a-service, economia circolare, sicurezza e qualità della vita.

L’edizione 2026 si aprirà, il 15 settembre, con i saluti istituzionali di Matteo Ricci, eurodeputato e vicepresidente Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo, e di Veronica Nicotra, segretario generale Anci. Spazio poi ai nuovi scenari della mobilità italiana, con Carlo Carminucci, direttore ricerca Isfort e responsabile dell’Osservatorio Audimob, che presenterà in anteprima alcune anticipazioni del “Rapporto sulla mobilità: tendenze e prospettive della mobilità degli italiani”. Il programma proseguirà con un’intervista a Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations di Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo Fs), dedicata al ruolo del trasporto ferroviario nello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile e integrata. L’attenzione si sposterà poi sull’avanzata della circular economy nel nostro Paese, con l’appuntamento “Arte Circolare”, che vedrà protagoniste Simona Fontana, direttore generale Conai e Beatrice Bertini di Casa Italia – Gallerist at Ex Elettrofonica.

Tra i temi centrali dell’edizione 2026 di Eco ci sarà il Mobility-as-a-Service. Giorgio Pizzi, dirigente del Mit, affronterà la nuova fase dall’esperienza “MaaS for Italy” aprendo una riflessione sull’evoluzione digitale dei servizi di mobilità e sul ruolo che le nuove tecnologie potranno assumere nella loro gestione. La sostenibilità sarà affrontata anche dal punto di vista degli investimenti e del rapporto tra mobilità e territorio da Paolo Ruffino, Senior Advisor di Haskoning, che interverrà sul tema dei finanziamenti (spesso scarsi) diretti alla mobilità sostenibile e sulla opportunità di collegarli a grandi operazioni immobiliari e urbanistiche e a interventi infrastrutturali. Chiuderanno la prima giornata i focus sui temi della transizione ecologica e sulla necessità di una corretta informazione, con l’intervista a Chicco Testa, presidente di Assoambiente, l’intervento di Fabrizio Penna, direttore generale Ispra.

La seconda giornata, 16 settembre, si aprirà con l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanè e proseguirà con un’intervista a Valentino Valentini, viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che illustrerà le iniziative promosse sui temi della mobilità sostenibile. Agli interventi istituzionali seguirà l’intervista a Daniela Biscarini, Head of Charging Point Operator di Enel.

Particolare attenzione sarà poi dedicata alla sicurezza stradale con Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione Caracciolo-Aci, che interverrà sul tema “L’auto di domani e la sicurezza delle nostre città”. L’innovazione sarà protagonista anche con Stefano La Rovere Global Director per Robotica, Meccatronica & Imballaggi Sostenibili di Amazon che approfondirà il valore dell’innovazione sostenibile per imprese e città sempre più smart. Spazio poi a due approfondimenti sulle nuove generazioni, costrette a “rimediare ai danni” delle scelte altrui ma, nel contempo, desiderose di una formazione adeguata, grazie all’intervento di Daniele Grassucci di Skuola.net; e sulla desertificazione commerciale dei centri urbani con lo speech di Alessandro Cavo, consigliere ConfCommercio per i centri storici.

Il rapporto tra cambiamento climatico e città sarà affrontato anche attraverso il ruolo del verde urbano. Andrea Pellegatta, membro della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, interverrà per Intesa Sanpaolo sul tema “Gli alberi che sfidano il clima: adattamento, resilienza e il valore della cura” mentre uno degli appuntamenti internazionali vedrà il collegamento con Chiara Molinar, responsabile del cosiddetto “Ufficio Camminabilità” del Comune di Parigi, che presenterà l’esperienza della capitale francese con un intervento centrato sui cambiamenti in atto per ripensare lo spazio pubblico e la mobilità oggi e domani.

A chiudere il programma sarà il panel “Gli amministratori delle città del clima a confronto”, introdotto da Stefania Crotta dg Programmi e incentivi finanziari del Mase che lascerà poi spazio al confronto tra i rappresentanti dei Comuni di Bologna, Firenze, Bergamo e Roma; un dibattito che consentirà di mettere a sistema esperienze e strategie diverse, evidenziando come le città siano chiamate a trasformare infrastrutture, mobilità e spazio pubblico per rispondere contemporaneamente alle sfide della sostenibilità, della qualità della vita e dell’adattamento climatico.

Eco 2026 è aperto a tutti e si conferma uno spazio di confronto tra istituzioni, imprese, esperti e cittadini sui grandi cambiamenti che stanno ridisegnando la mobilità e le città, con uno sguardo rivolto alle tecnologie, ma anche alle persone, ai territori e alla qualità dello spazio urbano. Il Festival riunirà protagonisti di primo piano del mondo industriale e istituzionale, con partner come Enel, Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs), Intesa Sanpaolo, Conai, Confcommercio, Aci Fondazione Caracciolo, Amazon creando un dialogo tra competenze e visioni differenti.

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