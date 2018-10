‘Ecco perché il Facility Management è un’opportunità per le aziende’. Intervista a Matt Cook (CBRE GWS in Italia)

Il Facility Management si configura sempre più come l’elemento chiave per la trasformazione aziendale supportando i clienti nella creazione di un ambiente di lavoro di alta qualità. Abbiamo intervistato Matt Cook, Managing Director di CBRE GWS in Italia.

Le sfide globali che la società quotidianamente pone dai cambiamenti demografici ai cambiamenti sociali spinge le aziende a ripensare il proprio modello organizzativo per essere sempre più competitive sul mercato.

Un ruolo fondamentale in questo scenario è giocato dalla soddisfazione dei dipendenti di lavorare in una azienda dove le persone e il loro benessere sono considerate centrali per il successo e l’aumento della produttività della azienda stessa.

Il Facility Management si configura sempre più come l’elemento chiave per questa trasformazione aziendale supportando i clienti nella creazione di un ambiente di lavoro di alta qualità che contribuisca a far lavorare in maniera performante le risorse umane ad attirare i migliori talenti generando valore per l’azienda.

Inoltre, l’uso delle nuove tecnologie associate al facility management permettono una gestione in modo più efficiente del patrimonio immobiliare: piattaforme di monitoraggio e di manutenzione predittiva dei parametri di riferimento per il facility management; o ancora i nuovi strumenti digitali permettono di valorizzare gli asset immobiliari e il modo stesso di utilizzarli e quindi di far performare al meglio le aziende.

Ne abbiamo parlato con Matt Cook, Managing Director di CBRE GWS in Italia.

Key4biz. Quali sono oggi i trend del Facility Management?

Matt Cook. Dal report ‘ Top trend in Facilities Management’, realizzato da CBRE questo anno emergono come top trend di questa disciplina i seguenti aspetti: 1) Evoluzione da parte delle aziende del modello di outsourcing di servizi di FM, affidando cosi la gestione dei servizi connessi alle persone e al benessere dell’utente a società di FM; 2) Sviluppo da parte delle società di FM di servizi integrati supportando l’azienda nel raggiungimento degli obiettivi strategici e generando un incremento di valore per l’organizzazione del 45%; 3) Supporto ai clienti nella gestione di un ambiente di lavoro sempre più multigenerazionale dove convivono millenials e over 60; 4) Promozione del confort e dei servizi connessi alle risorse umane incrementando la produttività e riducendo malattie e assenteismo dei dipendenti; 5) Creazione di ambienti di lavoro collaborativi implementando soluzioni tecnologiche di collaboration e promuovendo strategie innovative di catering e di servizi di ristorazione che permettano una maggiore interazione tra le persone; 6) Customer care, attenzione al cliente costante.

Key4biz. Che ruolo gioca la tecnologia nel Facility Management?

Matt Cook. La tecnologia è centrale nel Facility Management per molteplici aspetti: in primo luogo permette la gestione semplificata degli spazi di lavoro: dalla prenotazione con un click delle sale riunioni allo sviluppo di spazi di coworking e di incubatori di imprese; in secondo luogo la creazione di uno smart workplace, utilizzando all’interno del posto di lavoro oggetti connessi (Internet of Things) che aumentano la collaborazione tra le persone e facilitano il lavoro in modo intelligente. Infine, sfruttando l’elaborazione degli analytics per migliorare il monitoraggio delle performance all’interno del posto di lavoro e l’efficientamento energetico dell’edificio stesso. Per CBRE è fondamentale offrire ai propri clienti servizi innovativi e di eccellenza, ed è questo che ci premia e che ci riconosce come uno dei leader di settore. Una delle sfide più importanti in tal senso che ci porterà il nuovo anno sarà la gestione dei servizi di FM del Pavilion di Porta Nuova a Milano per IBM, una sfida che ci permetterà di mettere in campo servizi di qualità, innovativi e personalizzati.

Key4biz. Quali sono le prospettive di sviluppo del mercato del FM in Italia?

Matt Cook. È un mercato in crescita, dinamico e non è più in controtendenza rispetto alla crescita economica. Credo che lo sviluppo dei data center sarà un forte traino per lo sviluppo del mercato del FM, con grandi opportunità per chi opera in Italia. CBRE in tal senso lo scorso 20 giugno ha promosso il convegno ‘Datacenter a new business opportunity’, coinvolgendo i principali player di mercato e avviando una prima discussione di questo tipo nel mondo del real estat. Lo stesso vale per il settore dell’healthcare, che offre grandi opportunità soprattutto per quanto riguarda i servizi manutentivi. Inoltre, la logistica, spinta soprattutto dai colossi dell’e-commerce e il manifacturing, con forte specializzazione dei servizi FM in ambito industriale. Infine, nel settore Landlord un nuovo approccio integrato alla gestione del sito con il facility e property manager che convergono in una unica figura per la gestione del patrimonio immobiliare ottimizzando competenze e capacità gestionali dell’edificio.