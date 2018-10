Ecco l’Agenda del Workshop: “Energia Idroelettrica. Quale futuro?”. Roma, 16 ottobre 2018

SAVE THE DATE

Energia Idroelettrica patrimonio di sviluppo per Ambiente, Territorio e Occupazione.

Quale futuro?

16 ottobre 2018

ore 10:00-12:30

Roma

Le emissioni di CO2 causano una ferita il cui costo si propaga globalmente e i cui effetti sono devastanti per l’umanità.

Il settore Idroelettrico offre un contributo notevole all’ambiente. Rappresenta oltre il 40% dell’energia rinnovabile nazionale che mette in campo una filiera tutta italiana apprezzata a livello internazionale e contribuisce allo sviluppo dell’occupazione.

Ma il comparto idroelettrico rischia di morire.

Lo studio condotto dal Politecnico di Milano, che Assoidroelettrica ha trasmesso ai ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, conferma il grave stato di sofferenza per il settore, senza un adeguato sistema di incentivi.

Qual è lo scenario del Settore e cosa fare perché la produzione di energia idroelettrica non muoia e possa invece concretamente continuare a costruire valore per il Paese? Se ne parlerà a Roma presso il Montecitorio Meeting Centre di Via della Colonna Antonina 52.

AGENDA

Apre i lavori

On. Davide Crippa, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico

Intervengono

Paolo Pinamonti, Presidente Assoidroelettrica

Presidente Assoidroelettrica Sen. Paolo Arrigoni, Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali

Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali Cons. Elena Lorenzini, Vice Capo Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico

Vice Capo Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico Tullio Berlenghi*, Capo della Segreteria tecnica del Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare

Capo della Segreteria tecnica del Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare Prof. Cristian Pulitano, Direttore Generale Energy & Strategy Politecnico di Milano

Dibattito

Edoardo Zanchini, Vice Presidente Legambiente

Vice Presidente Legambiente Francesco Vincenzi, ANBI – Presidente Assemblea Nazionale Consorzi Bonifica Italiani

ANBI – Presidente Assemblea Nazionale Consorzi Bonifica Italiani Marco Bussone, Presidente UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Presidente UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Rudi Rienzner, CEO SEV – Unione Energia Alto Adige

CEO SEV – Unione Energia Alto Adige Gianfranco Pederzolli, Vice Presidente FederBim – Fed. Nazionale Consorzi di Bacino Imbrifero Montano

Vice Presidente FederBim – Fed. Nazionale Consorzi di Bacino Imbrifero Montano Raffaele Barberio, Direttore key4biz

Direttore key4biz Giovanni Battista Conte, Commissione Affari Legali Assoidroelettrica

Commissione Affari Legali Assoidroelettrica Ambrogio Papa, Commissione Affari Legali Assoidroelettrica

Modera

Paolo Taglioli, Direttore Generale di Assoidroelettrica

Il workshop potrà essere seguito in diretta streaming.

Gli Hashtag per seguire l’evento su Twitter: #DecretoFer #Rinnovabili #Idroelettrico

