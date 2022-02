Il ministero della Salute dà tempo solo fino al 27 febbraio per trasformare l’esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 da cartacea in digitale. I 5 modi per ottenere il pass con QR Code.

Basta essere registrato all’app IO per avere, in modo automatico, il pass con QR Code per chi è già in possesso della certificazione cartacea di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19. Questo è uno dei 5 modi per avere il ‘green pass’ per chi è esentato dalla vaccinazione. Il ministero della Salute, finalmente, dopo un ritardo di 8 mesi, ha trovato questa soluzione digitale. Per averla, però, solo 17 giorni da oggi.

Ma, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 digitale non è una Certificazione verde COVID-19, ha validità solo in Italia (fino alla data indicata sulla certificazione), ma può essere utilizzata per accedere dove è richiesto il green pass base e il green pass rafforzato.

Concretamente, la certificazione digitale per chi è esente dal vaccino non differente dal green pass: il verificatore lo controllerà allo stesso modo della certificazione verde, ossia con l’app VerificaC19. Ponendo così fine alla grave violazione della privacy subìta dalle persone esenti dalla vaccinazione anti-Covid, che hanno dovuto mostrare ai verificatori del green pass il certificato cartaceo del medico in cui si attesta l’esenzione per comprovati motivi di salute.

Scadenza delle precedenti certificazioni cartacee

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea saranno valide massimo fino al 27 febbraio 2022, poi non potranno più essere utilizzate. Chi ne è in possesso potrà rivolgersi al medico certificatore che rilascerà all’assistito una nuova attestazione. Per venti giorni, dal 7 al 27 febbraio, è quindi possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee sia le digitali.

‘Green pass’ per esenti da vaccino. Come ottenere il codice univoco per scaricare la certificazione di esenzione digitale

Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione rilascia un’attestazione su richiesta dell’assistito, in formato digitale o cartaceo, in cui viene indicato il codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) necessario per scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, che può essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione.

Il QR code e il CUEV presenti nella Certificazione di esenzione vanno esibiti, inoltre, dagli esenti per usufruire dell’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi in farmacia.

Ottieni la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 digitale con: modulo online, app IO o Immuni, Fascicolo Sanitario Elettronico

Hai l’esenzione e hai fornito la Tessera Sanitaria, puoi scaricare la certificazione di esenzione nei seguenti modi

Dovrai inserire:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria;

la data di scadenza della tessera sanitaria;

il codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV). Se non lo trovi, puoi utilizzare anche il codice AUTHCODE;

la scelta della lingua della tua certificazione.

Vai al modulo online

Il codice AUTHCODE lo ricevi via SMS o email ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. Se non lo trovi o non lo hai ricevuto, puoi sempre recuperare il tuo codice AUTHCODE in autonomia.

Dovrai:

autenticarti con le tue credenziali SPID o CIE ;

o ; scegliere la lingua della tua certificazione.

Accedi con SPID o Cie

Scarica l’App IO sul tuo cellulare;

riceverai un messaggio con la tua certificazione di esenzione dalla vaccinazione;

non appena aprirai il messaggio, l’App ti mostrerà il QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai esibire direttamente da IO.

Puoi salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del tuo dispositivo mobile, così da poterlo mostrare facilmente anche in modalità offline. In questo modo non devi inserire codici o altri dati, sarà sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

La Certificazione resterà comunque disponibile nella sezione “Messaggi” dell’App IO.

Vai al sito io.italia.it: apre una nuova finestra

Hai l’esenzione e non hai fornito la Tessera Sanitaria, puoi scaricare la certificazione di esenzione nel seguente modo