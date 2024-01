Ecco come realizzare il “WeTransfer” della PA italiana

Un WeTransfer della PA italiana si può fare con il sistema postale nell’ambito dei SERC comunitari. Si tratta di un sistema che utilizza i meccanismi dello Store & Notify. Sarebbero possibili scambi di centinaia di gigabyte in modalità raccomandata con ricevuta di ritorno e a livello comunitario.

In vigore lo European Data Act, tra sovranità e geopolitica dei dati. L’entrata in vigore della normativa sui dati offre una garanzia in più di sovranità dei dati e dello spazio digitale per l’Unione europea.

L’IA generativa rafforzerà sempre di più la sanità, con l’obiettivo di migliorare sia la salute sia l’esperienza dei pazienti. Aiutando medici e operatori sanitari a divenire sempre più efficienti.

