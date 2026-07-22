Eccellenza e Innovazione: aperte le iscrizioni ai concorsi targati Egnews

(Adnkronos) – Il mondo dell’enogastronomia di qualità torna protagonista su Egnews. Sono ufficialmente aperte le call per due dei concorsi più attesi e prestigiosi del panorama nazionale: il Venice International Wine Trophy e il Premio Mediterraneo Packaging. Due occasioni imperdibili per le cantine e i produttori che desiderano far valutare l’eccellenza dei propri vini fermi e l’originalità delle proprie scelte comunicative da giurie d’eccezione.

Il Venice International Wine Trophy si conferma il punto di riferimento per il mondo della produzione vitivinicola di qualità, con un focus specifico e autorevole sui vini fermi. Il concorso rappresenta una vetrina globale per le migliori espressioni dei territori, dai bianchi di carattere ai grandi rossi da invecchiamento.

• Il valore aggiunto: Oltre alla giuria tecnica composta da esperti, sommelier e giornalisti, il concorso ripropone la Giuria Popolare “Wine Lover”, che valuta i vini conoscendone l’etichetta, simulando l’esperienza d’acquisto reale e offrendo un feedback commerciale diretto alle aziende.

• Obiettivo: Valorizzare la capacità di interpretare il vitigno e il terroir, offrendo ai produttori un riscontro sia critico che di mercato. Invitiamo tutti gli interessati a consultare il portale di Egnews per consultare il regolamento e formalizzare l’iscrizione.

In un mercato sempre più competitivo, il packaging non è solo un contenitore, ma un elemento narrativo fondamentale. Il Premio Mediterraneo Packaging si pone l’obiettivo di valorizzare le aziende che sanno coniugare estetica, funzionalità e sostenibilità.

• Cosa viene premiato: Il concorso si divide in due momenti di valutazione: il 50% del punteggio è dedicato allo studio grafico, all’originalità e alla sostenibilità del packaging; il restante 50% è riservato alla valutazione qualitativa (assaggio tecnico) del prodotto contenuto.

• Categorie: Il concorso è aperto a vini, prodotti in bag-in-box, oli extravergine di oliva, distillati e acquaviti. Un riconoscimento che premia la capacità di distinguersi in uno scaffale sempre più affollato.

Per scaricare i regolamenti, visionare le schede tecniche e procedere con l’iscrizione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale www.egnews.it, dove troverete tutti i contatti della redazione per assistenza dedicata e per l’invio dei campioni.

Non perdete l’occasione di far brillare la vostra eccellenza: il palcoscenico di Egnews è pronto ad accogliere le vostre candidature.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, la redazione di Egnews è a vostra completa disposizione attraverso i canali ufficiali indicati sul portale.

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