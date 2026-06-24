»
»
Ebola, primo caso registrato in Francia﻿

Ebola, primo caso registrato in Francia﻿

di |
Ebola, primo caso registrato in Francia﻿ Adnkronos

(Adnkronos) –
E’ stato registrato in Francia un primo caso di ebola. Lo ha annunciato il ministero della Sanità francese spiegando che il caso riguarda un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica democratica del Congo. Il ministero ha ”confermato di aver individuato un primo caso positivo al virus Ebola sul territorio nazionale”, si legge in una nota.  

Il primo ministro Sebastian Lecornu ”segue da vicino” il caso, ha fatto sapere l’entourage del premier francese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche