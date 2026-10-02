EasyJet, equipaggi in sciopero per 5 giorni: cancellati oltre 440 voli in Portogallo

(Adnkronos) – Lo sciopero degli equipaggi di cabina di EasyJet in Portogallo inizia oggi e proseguirà fino a martedì; l’80% dei voli è già stato cancellato, secondo quanto riferito dal Sindacato Nazionale del Personale di Volo dell’Aviazione Civile (Snpvac). Secondo la rappresentante sindacale Ana Dias, sono già stati cancellati 443 voli in partenza dalle basi di Lisbona, Porto e Faro, previsti per i cinque giorni di sciopero. Il sindacato riconosce che altri voli in programma potrebbero subire ripercussioni a causa dello sciopero, sebbene alcuni possano essere operati da aeromobili ed equipaggi provenienti da altre basi europee.

La rappresentante sindacale ha denunciato che giovedì “equipaggi provenienti dalla Francia sono arrivati a Porto e probabilmente opereranno voli in sostituzione dei lavoratori in sciopero, ancora una volta in modo illegale”. Da parte sua, una fonte ufficiale di easyJet ha dichiarato all’agenzia Lusa di prevedere l’operatività di circa il 55% del programma voli durante il periodo di sciopero, spiegando che, oltre ai servizi minimi (pari a circa il 22% dell’attività basata in Portogallo), la compagnia mantiene i collegamenti da e per il Paese operati da altre basi europee. L’azienda garantisce che tali operazioni avvengono “nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti”, mentre lo Snpvac ritiene “illegale” l’impiego di personale proveniente da altre basi per sostituire gli scioperanti e annuncia l’intenzione di intraprendere azioni legali.

Tra le altre rivendicazioni, lo sciopero è motivato dalla richiesta di stabilità dei turni, di progressioni salariali basate sull’anzianità e dalle condizioni proposte nell’ambito della negoziazione dell’accordo aziendale. È previsto un secondo sciopero degli equipaggi easyJet anche per il periodo dal 19 al 23 dicembre.

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