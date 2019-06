Realtà mixata, realtà aumentata, real to digital, sensori per il monitoraggio delle infrastrutture, progettazione della rete FTTX di fibra ottica, con funzionalità 3D. Sono alcune delle soluzioni tecnologiche più innovative di EagleProjects presentate dall’amministratore delegato Giovacchino Rosati, ieri alla Terrazza Martini di Milano, ad Alessandro Morelli (Lega), presidente della Commissione Tlc alla Camera dei Deputati e ad alcuni dei rappresentanti delle tante aziende partner della società italiana.



Giovacchino Rosati, Ad EagleProjects

“Realizziamo smart cities”, così Rosati ha descritto EagleProject, che in soli due anni dalla nascita sta dando un forte contributo alla cablatura in banda ultralarga dell’Italia: ad oggi questo compito le è stato assegnato per 908 Comuni e 48 città.

“Mi complimento con EagleProjects per le soluzione tecnologiche presentate”, ha detto il deputato Morelli all’inizio del suo intervento. “Il mio compito”, ha aggiunto, “è mettere insieme le soluzioni innovative di aziende private con l’interesse pubblico per far crescere l’Italia”. “Anche per questo motivo”, ha dichiarato il presidente della Commissione Tlc alla Camera dei Deputati, “abbiamo avviato l’indagine conoscitiva sul 5G e Big Data, dalla quale sta emergendo che a breve assisteremo a una rivoluzione delle nostre vite grazie alle tecnologie emergenti”. “Il nostro obiettivo”, ha concluso Morelli, “è consentire all’Italia di essere tra i primi Paesi più avanzati dal punto di vista tecnologico e secondo noi della Lega la futura rete deve essere non verticalmente integrata e italiana”.

Presentazione soluzioni EagleProjects, la videointervista a

Alessandro Morelli (Lega), presidente della Commissione Tlc alla Camera dei Deputati

Ed italiana è EagleProjects, con sede a Perugia, e impegnata sia nel nostro Paese sia all’estero della digitalizzazione delle città. “Siamo cresciuti molto in due anni, sia in termini di fatturato sia come numero del personale”, ha detto il presidente Antonio Caroppo durante l’evento di presentazione, a cui hanno partecipato rappresentanti di alcune delle aziende partner della società, come TIM, Huawei, Italtel, Enel, Invitalia, Sielte, Tiscali, Ericsson, Retelit. “Sono 350 ad oggi i nostri dipendenti, con un’età media di 30 anni”, ha raccontato Caroppo, “di cui il 66% laureati in ingegneria e il resto in altre discipline, tra cui geologia, informatica ed archeologia”.

Antonio Caroppo, presidente di EagleProjects

E sulla presenza dei giovani talenti in EagleProjects ha creduto anche Umberto De Julio, già direttore generale di Telecom Italia e amministratore delegato di TIM, che ha sostenuto la società sin dalla sua nascita, “per tre motivi”, ha spiegato durante l’evento: “L’ho fatto per il coinvolgimento dei giovani, per il modello di business e la specializzazione sull’Innovazione”.

Infine, Giovacchino Rosati, l’Ad di EP, ha presentato la piattaforma GISFO utilizzata per la progettazione della rete FTTX di fibra ottica, con funzionalità 3D e augmented & virtual reality.

