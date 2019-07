L'evento, che si è svolto a Milano lo scorso 27 giugno presso la terrazza Martini, si è focalizzato sulle soluzioni tecnologiche più innovative, tra cui Realtà Mixata, Realtà Aumentata, Real to Digital e sensori per il monitoraggio delle infrastrutture.

Lo Speciale con il videoreportage e le videointerviste dell’evento di presentazione di EagleProjects, azienda impegnata in progettazione, costruzione e management delle nuove reti, in Italia e all’estero, che dal 2017 si propone come realtà innovativa, con un forte impegno tecnologico nel settore dei rilievi in 3D, dell’ingegneria delle reti e dello sviluppo software, anche con l’utilizzo di droni.

L’evento, che si è svolto a Milano lo scorso 27 giugno presso la terrazza Martini, si è focalizzato sulle soluzioni tecnologiche più innovative, tra cui Realtà Mixata, Realtà Aumentata, Real to Digital e sensori per il monitoraggio delle infrastrutture.

Il videoreportage

Le videointerviste

Articolo di resoconto

EagleProjects trasforma le città in smart city. Le soluzioni presentate a Milano. Key4biz, 28.6.2019