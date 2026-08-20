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EA SPORTS FC 27, i valori ufficiali dei primi 27 calciatori della Serie A

EA SPORTS FC 27, i valori ufficiali dei primi 27 calciatori della Serie A

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EA SPORTS FC 27, i valori ufficiali dei primi 27 calciatori della Serie A Adnkronos

(Adnkronos) – Il sistema di calcolo di EA SPORTS FC 27, basato sulla rilevazione delle prestazioni reali e delle statistiche atletiche dei tesserati, vede il vertice del torneo italiano condiviso a quota 87 punti complessivi di valore generale dal portiere del Milan Mike Maignan e dai due giocatori dell’Inter Nicolò Barella e Lautaro Martínez.  

Immediatamente alle loro spalle, con un punteggio di 86 punti OVR, figurano il difensore Alessandro Bastoni e l’esterno Federico Dimarco per l’Inter, il centrocampista del Napoli Scott McTominay, il difensore della Juventus Bremer e il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi. La graduatoria mostra l’ingresso di nuovi profili di rilievo per il campionato italiano, tra cui Luka Modrić al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli, entrambi attestati a quota 85 insieme a Hakan Çalhanoğlu, Adrien Rabiot, Paulo Dybala, Marcus Thuram e Mile Svilar.  

La pubblicazione completa del database relativo a tutti i calciatori e le squadre presenti nel titolo avverrà venerdì 21 agosto alle ore 19:00, mentre la versione aggiornata comprensiva degli stili di gioco e delle transazioni del calciomercato estivo sarà resa disponibile il 10 settembre. Il debutto del videogioco sul mercato globale è fissato per il 25 settembre 2026 sulle principali piattaforme da gioco e sulle console di nuova generazione, con l’inizio della fase di accesso anticipato previsto per il 18 settembre. 

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Redazione Key4biz

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