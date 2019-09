EA fa passi in avanti sulla tecnologia cloud con Project Atlas

Electronic Arts sta portando avanti i suoi piani per il cloud gaming con le prime prove tecniche della tecnologia Project Atlas.

Atlas è la piattaforma cloud nativa del publisher, che permetterà sia di giocare in streaming che di sviluppare giochi direttamente nel cloud.

Gli utenti possono iscriversi al gruppo EA Community Playtesting per avere la possibilità di essere inclusi in una prova futura che determinerà la qualità del servizio. La prova sarà orientata su PC, ma l’obiettivo di EA è proporre il servizio su diverse piattaforme, compresi dispositivi mobile e Smart TV.

La prova verterà su quattro titoli: FIFA 19, Titanfall 2, Need For Speed Rivals e Unravel. Nel test verranno provate sia le componenti per il gioco in singolo, sia multigiocatore.